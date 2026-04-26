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Muere un hombre de 75 años tras quedar atrapado en una máquina agrícola en Jaén

El aviso se ha recibido a las 11:57 horas, alertando de que una persona había quedado atrapada en una máquina picadora.

Imagen del coche de la Guardia Civil

Imagen del coche de la Guardia Civil EFE

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Marta Alarcón
Publicado:

Un hombre de 75 años ha perdido la vida este domingo tras sufrir un accidente en una explotación agrícola, en el término municipal de Porcuna, Jaén.

El suceso ha tenido lugar poco antes del mediodía, en una finca situada en las proximidades del kilómetro 23 de la carretera A-6052. Según han informado fuentes del servicio de emergencias 1-1-2 Andalucía, el aviso se ha recibido a las 11:57 horas, alertando de que una persona había quedado atrapada en una máquina picadora.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, Policía Local, bomberos de Andújar y servicios sanitarios del 061. A su llegada, los equipos de emergencia solo han podido certificar el fallecimiento del hombre.

La Guardia Civil ha puesto en marcha el protocolo judicial, con el objetivo de determinar las circunstancias exactas en las que se ha producido este trágico accidente.

Otros sucesos en Jaén

Este fin de semana ocurría otro trágico suceso también en Jaén, concretamente en la localidad de Beas de Segura, donde un joven de 33 años perdía la vida, tras ser corneado por un toro durante el tradicional desencajonamiento de los conocidos "toros ensogaos".

Según informaban fuentes del servicio de emergencias 112 Andalucía, el primer aviso se recibió en torno a las 19:40 horas, cuando Protección Civil alertó de un herido por asta de toro. A pesar de los esfuerzos por estabilizarlo, su estado de salud no mejoró, y falleció alrededor de las 20:00 horas durante su traslado al centro hospitalario.

El toro le propinó varias cornadas de gravedad, con trayectorias que afectaron a zonas abdominales, inguinales y torácicas.

Muere un joven tras caer por un barranco

Este mismo mes, también en Jaén, otro joven de 27 años perdía la vida tras caer por un barranco en un quad, en el término municipal de Campillo de Arenas.

El suceso tuvo lugar sobre las 8:20 horas en la zona conocida como Cuesta Villares, al final del río. Un testigo alertó al 112 de que un vehículo tipo quad, "había caído" por un barranco de unos dos metros de profundidad, y su conductor no respondía.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, sanitarios del 061 y bomberos de Jaén. A su llegada, el equipo médico solo pudo confirmar el fallecimiento del joven.

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