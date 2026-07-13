Un ES-Alert obliga a evacuar cuatro urbanizaciones de Querol por el incendio de Aiguamúrcia

Los teléfonos móviles de los vecinos de cuatro núcleos de Querol (Tarragona) han recibido sobre las 6.45 horas de este lunes un mensaje ES-Alert en el que Protecció Civil de la Generalitat ha ordenado su evacuación preventiva ante la evolución del incendio forestal originado en Aiguamúrcia.

El aviso afecta a entre 300 y 400 residentes de Ranxo Bonany, Can Llenes, Can Joan de la Costa y les Cases Romanill, que han sido desalojados de manera ordenada entre las 7.00 y las 9.00 horas a través de la carretera TV-2441.

En el mensaje, Protecció Civil ha pedido a los vecinos que recojan su documentación, los medicamentos y los animales de compañía antes de abandonar sus casas. También les ha indicado que dejen cerradas las puertas y ventanas y ha puesto transporte a disposición de las personas que no cuentan con vehículo propio.

La dirección de la emergencia ha insistido en que no existe un peligro inminente para la población y ha reclamado mantener la calma durante una evacuación que se ha efectuado de forma "planificada" y preventiva.

El resto de afectados están confinados

El resto de las zonas afectadas por el incendio continúan confinadas, mientras los equipos de emergencia trabajan para evitar nuevas reactivaciones de las llamas. La previsión es que los vecinos evacuados puedan regresar a sus domicilios antes de la noche de este lunes, siempre que la evolución del fuego sea favorable.

El inspector de los Bombers de la Generalitat Oriol Corbella ha explicado que la decisión de evacuar estos núcleos se ha adoptado ante las condiciones meteorológicas previstas para las próximas horas. La entrada del viento de marinada, el aumento de las temperaturas y el descenso de la humedad relativa hacen "probable" que el incendio vuelva a reactivarse.

El fuego está perimetrado, pero todavía no estabilizado, y la principal preocupación se encuentra en la cabeza del flanco derecho, que permanece "inestable". Los Bombers consideran que, alrededor del mediodía, una posible reactivación podría avanzar hacia las urbanizaciones desalojadas.

Durante la mañana también podrían producirse "algunas" nuevas igniciones, especialmente en las zonas donde se han localizado focos secundarios fuera del perímetro del incendio que podrían volver a arrancar.

El operativo calcula que las llamas afectan ya a unas 170 hectáreas. Pese al riesgo de reactivaciones, Corbella ha asegurado que los equipos de extinción son "optimistas" sobre la posibilidad de contener el fuego.

Si el incendio puede darse por estabilizado durante la tarde o la noche de este lunes, los vecinos evacuados podrán regresar a sus viviendas sin necesidad de esperar al martes.

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