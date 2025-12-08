Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere un hombre de 35 años cuando la policía intentaba reducirlo en Torremolinos

El personal del establecimiento logró reducirlo, a pesar del estado de nerviosismo del fallecido.

Irene Rodríguez
Publicado:

Un hombre de 35 años falleció mientras los agentes de la Policía Nacional trataban de reducirlo tras un presunto intento de robo con violencia en una tienda de telefonía. Los hechos ocurrieron el pasado domingo en torno a las 19:45 horas en la calle Hoyos, una zona céntrica de en Torremolinos (Málaga).

Según el servicio de emergencias 112 fue el propio personal del establecimiento quien dio el aviso tras lograr retener al presunto ladrón dentro del local. Sin embargo, a pesar de conseguir inmovilizarle parcialmente, el hombre presentaba un estado de gran agitación, lo que complicó la situación incluso antes de la llegada de la policía. Minutos después, varios agentes acudieron al lugar para detenerlo.

Durante el proceso de inmovilización, el individuo entró en parada cardiorrespiratoria, por causas que aún se investigan. Los agentes iniciaron de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada del personal sanitario del 061. Estos continuaron con los intentos de reanimación durante varios minutos. Lamentablemente, todas las maniobras no resultaron para poder mantener al hombre con vida y solo pudieron certificar su fallecimiento en el mismo lugar de los hechos.

Varios vecinos, aún consternados, se vieron sorprendidos por la presencia de patrullas y vehículos sanitarios. Fuentes policiales confirmaron que se ha activado el protocolo judicial habitual en estos casos y que el cuerpo del fallecido fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Málaga. Allí se le practicará la autopsia que deberá esclarecer las causas exactas de la muerte.

De acuerdo con las primeras informaciones, todo comenzó esa misma tarde del domingo, cuando el hombre, cuya identidad aún no ha sido revelada, entró al establecimiento con la intención de robar, presuntamente de forma violencia. Los trabajadores consiguieron retenerlo a pesar del alto nivel de nerviosismo que tenía. Cuando los agentes llegaron para detenerlo, la situación se volvió crítica y derivó en el fatal desenlace.

Ahora, la investigación policial y los resultados de la autopsia serán claves para determinar si la muerte del sospechoso estuvo relacionada con alguna condición previa de salud o con las propias circunstancias de la intervención policial.

