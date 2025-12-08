Mejora uno de dos los niños que fue arrojado por su madre en Ciudad Lineal

Este sábado nos levantábamos con la triste noticia de que Diana, una mujer de 48 años había fallecido tras precipitarse desde un décimo piso en la calle Ricardo Ortiz, en Ciudad Lineal, junto a sus dos hijos de 3 años: Iker y Daniel. Los pequeños eran trasladados en estado grave a los Hospitales 12 de Octubre y Niño Jesús de Madrid.

Pese a que Ciudad Lineal todavía sigue conmocionada, este lunes ha salido un rayo de luz entre tanta oscuridad, y es que uno de los dos menores ingresados evoluciona favorablemente, ya que se vio favorecido por la amortiguación del impacto sobre el cuerpo de su madre, según fuentes sanitarias. Su hermano, en cambio, todavía permanece en estado muy grave en la UCI pediátrica del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, tras ser operado de urgencia el mismo día de la tragedia.

El orden de los hechos

Los hechos tuvieron lugar cerca de las 09:00 horas de este sábado, un día después del cumpleaños de los pequeños que eran gemelos, cuando la mujer de 48 años se arrojaba al vacío desde un décimo piso portando a sus dos hijos. La mujer fallecía en el acto, y los menores lograban salir con vida, aunque en estado muy grave.

Según han relatado varios vecinos a la Policía, poco antes del suceso, la madre había gritado lo que iba a hacer, y tras escucharlo, los propios vecinos alertaron a los servicios de emergencia, aunque la rapidez del acto impidió cualquier intervención.

La madre evitaba el contacto social

La Policía Nacional sigue investigando para reconstruir los hechos, y lo único que se sabe es que Diana vivía sola con sus dos hijos desde hacía pocos meses, y que solía evitar el contacto social, según han confirmado varias personas de su entorno.

Herido grave un menor tras una explosión de un coche en Tarragona

Este lunes otro menor resultaba herido tras la explosión de un vehículo en Tarragona. Los hechos han tenido lugar cerca de las 15:40 horas de esta tarde, en una gasolinera ubicada en el polígono RiuClar, cuando un coche "habría sufrido una acumulación de gas mientras repostaba", según ha avanzado el 'Diari de Tarragona'.

Según han confirmado los Bombers, el conductor del vehículo y su hijo han resultado heridos, y el menor de edad ha tenido que ser ingresado en el hospital.

