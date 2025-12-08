Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Un terremoto de magnitud 2,6 sacude Murcia

Los hechos han tenido lugar este lunes a las 18:50 horas de la tarde en la zona de El Valle, muy próximo a la superficie. No hay daños materiales ni personales.

Marta Alarcón García
Publicado:

Este lunes alrededor de las 18:48 horas un terremoto de magnitud 2,6 se ha dejado sentir en la ciudad de Murcia, generando la sorpresa de los vecinos tras notar el temblor durante aproximadamente diez segundos.

Según ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el epicentro del seísmo se ha localizado en la zona de El Valle, muy próximo a la superficie, lo que explica que haya sido percibido con mayor intensidad pese a su moderada magnitud.

No hay daños materiales ni personales

Aunque el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia ha recibido decenas de llamadas en la tarde de este lunes, alertando del temblor, afortunadamente ninguna de esas llamadas ha notificado daños materiales ni personales.

Por su parte, Protección Civil de Murcia ha aprovechado esta noticia para recordar a la ciudadanía la importancia de contar con un pequeño "kit de emergencia" ante posibles movimientos sísmicos, entre esas recomendaciones se encuentran: disponer de un botiquín, linternas, agua embotellada, alimentos no perecederos, así como un silbato, una radio con pilas y un extintor. Además, los expertos recomiendan fijar todos aquellos objetos que puedan moverse y caer encima de personas, ocasionando daños.

Las autoridades han subrayado que mantienen la vigilancia habitual en la zona.

Un terremoto de magnitud 4 sacude Álava

El seísmo de Murcia no es el único de este lunes, ya que esta misma madrugada, otro terremoto de magnitud 4 se ha dejado sentir en Álava, cerca de las 00:10 horas.

El epicentro del temblor ha tenido lugar en la localidad de Iruña de Oca, a una profundidad de 0 kilómetros, según el IGN, y el seísmo se ha dejado sentir en la capital alavesa, situada a 21 kilómetros de Iruña de Oca.

Tras el seísmo, el alcalde de la localidad, Miguel Ángel Montes, se ha desplazado a los cinco pueblos que conforman el municipio, para comprobar personalmente que no había daños. "No ha pasado nada, pero ha sido un susto muy grande", ha reconocido.

Un terremoto de magnitud 2,6 sacude Murcia
