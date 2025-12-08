40 euros por cada jabalí abatido en la Comunidad valenciana para frenar la peste porcina

La Generalitat Valenciana pondrá en marcha un sistema de incentivos económicos para los cazadores con el objetivo de minimizar cualquier riesgo vinculado a la peste porcina africana. La superpoblación de esta especie es otro de las razones que motivan este decreto ley. La administración autonómica prevé abonar hasta 40 euros a cada cazador por cada ejemplar capturado y trasladado a los puntos de recogida habilitados. Esta medida forma parte de un plan de prevención más amplio que el Consell impulsará “de urgencia”. En total, se destinarán 6 millones de euros para este plan autonómico.

Aunque la enfermedad no ha aparecido todavía en la Comunidad Valenciana, las autoridades consideran imprescindible actuar con anticipación. Así lo ha expuesto el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, y el responsable de Agricultura, Miguel Barrachina, tras una reunión de seguimiento celebrada en Castelló.

Martínez Mus ha subrayado que la presencia descontrolada de jabalíes constituye “un reto añadido” y ha defendido la necesidad de adoptar medidas contundentes para mantener a cero los casos de peste porcina. Según el conseller, el decreto ley que se elevará al próximo pleno del Consell se apoyará en los cotos de caza para articular las ayudas, al ser “la vía más directa y eficaz” para actuar sobre el territorio.

Objetivo: eliminar 50.000 jabalíes

El plan priorizará las áreas próximas a infraestructuras viarias y a explotaciones porcinas, donde la interacción entre fauna silvestre y actividad humana aumenta el riesgo de transmisión. La Generalitat quiere actuar en más de 300 municipios afectados además por la sobreabundancia de jabalíes, una población que oscila, según diferentes estimaciones, entre los 100.000 y los 200.000 ejemplares. El objetivo inmediato: retirar del entorno unos 50.000 en los próximos meses. Además, el vicepresidente ha agradecido la implicación del colectivo cinegético, al que ha considerado “imprescindible” para afrontar la situación, y ha lamentado que su labor haya sido “frecuentemente cuestionada”.

Por otro lado, Barrachina ha recordado que los análisis practicados a más de 200 jabalíes han confirmado que la Comunitat continúa libre de peste porcina africana. En paralelo, ha anunciado que Agricultura elevará hasta nueve millones de euros la línea de ayudas destinada a la modernización de explotaciones, con el propósito de que las casi 900 granjas de porcino refuercen sus sistemas de bioseguridad.

El conseller ha aprovechado para destacar la calidad del producto local y animar a los ciudadanos a consumir carne porcina valenciana, señalando que “es una de las mejores del mundo” y que aquí se mantiene un estatus sanitario óptimo.

