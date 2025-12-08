Noticias de hoy, lunes 8 de diciembre de 2025

Los cuatro muertos por un golpe de mar en Tenerife, la destitución de Antonio Hernández por parte del Gobierno y la búsqueda de apoyos de Zelenski en Europa, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, lunes 8 de diciembre de 2025.

Ascienden a 4 los muertos por el golpe de mar al sur de Tenerife

Hoy ha fallecido la cuarta víctima del golpe de mar en Tenerife. Se trata de una mujer que ingresó en el hospital en estado grave después de que la arrastraran las olas.

Las olas rebasaron las rocas que forman el muro de protección de la piscina. Momentos después, otra ola les engulló a todos. Las víctimas eran turistas, entre ellas hay varios españoles.

Los hechos ocurrieron a eso de las 16:00 horas de la tarde, cuando un fuerte oleaje sorprendía a un grupo de unos 15 bañistas que se encontraban en la piscina natural. Aunque algunos consiguieron salir por su propio pie, otros no tuvieron la misma suerte. El Centro Coordinador de Emergencias recibió el aviso de que varias personas habían caído al agua arrastradas por dicho fenómeno.

Pedro Sánchez destituye a Antonio Hernández, mano derecha de Salazar en Moncloa

Antonio Hernández, alto cargo de Moncloa, que ha sido destituido de forma fulminante por Pedro Sánchez. Hernández fue mano derecha de Paco Salazar, y algunas de las mujeres que denunciaron a Salazar por acoso sexual consideran que Hernández fue cómplice y encubridor de aquéllas conductas.

Según fuentes de Moncloa, afirman que se ha actuado con contundencia al conocer que el director del Departamento de Coordinación Política en el gabinete del presidente ha sido señalado por encubrir a Paco Salazar, que había sido su jefe en Moncloa. El Consejo de Ministros tiene previsto destituirle mañana 9 de diciembre.

Por su parte, el PP citará al exmilitante socialista y exasesor en Moncloa, Paco Salazar, en la Comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, tal y como ha anunciado la portavoz Alicia García.

Donald Trump presiona a Zelenski para que acepte las condiciones del plan de paz

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a presionar a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, para que acepte las condiciones de su plan de paz. Dice que está "decepcionado" con el líder ucraniano, que hoy busca el apoyo de las grandes potencias europeas.

Este lunes se reúnen en Londres dichos presidentes junto a Keir Starmer (Reino Unido), Emmanuel Macron (Francia) y Friedrich Merz (Alemania) en una cumbre con los aliados europeos. La visita buscar reforzar la alianza europea con Kiev y redefinir la estrategia colectiva ante la guerra con Rusia. Por su parte, Washington presiona por un acuerdo inmediato.

