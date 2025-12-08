Un hombre hace un 'simpa' de 19.000 euros en un hotel de Mallorca y trata de hospedarse en otro de la misma cadena

Un turista británico ha sido detenido en Palma, tras alojarse en un hotel y marcharse sin pagar una factura de 19.000 euros, en un hotel de lujo de Santa Ponça (Calvià).

Los hechos tuvieron lugar el pasado miércoles, cuando La Policía Nacional recibía una llamada alertando de que un hombre trataba de hospedarse en un hotel del centro de Palma, tras haber abandonado otro establecimiento de la misma cadena sin pagar una cantidad elevada de dinero.

Los trabajadores del establecimiento de Palma se dieron cuenta de lo sucedido, cuando intentaron hacer el check-in del turista, y recibieron una alerta de que el varón había estado hospedado durante más de un mes y medio en un hotel de la misma cadena, pero en la localidad de Calvià, y que había abandonado el lugar sin abonar el pago.

Según ha informado la Jefatura Superior en una nota de prensa, el Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional logró detener al sospechoso, que fue identificado por el personal del hotel, y que se encontraba sentado en el hall, donde fue detenido como presunto autor de un delito de estafa.

Otros casos de 'simpa' en España

En septiembre de este mismo año, tres individuos protagonizaban otro 'simpa' en un bar de Jerez. Después de comer en abundancia, se marcharon con total tranquilidad sin pagar una cuenta que ascendía a los 180 euros.

Tras lo sucedido, el dueño del bar difundió las imágenes por redes sociales, en las que se veía a los tres individuos: "el de la gorra, el del moño y el de la camiseta blanca", como forma de denuncia.

Tres jóvenes intentan hacer un 'simpa' de 1.900 euros en un local de Barcelona

Hace un año ocurría un caso similar en Barcelona, cuando tres hombres intentaban huir de un local de ocio nocturno de la ciudad, sin pagar una factura de 1.900 euros correspondientes a la consumición de varias bebidas.

El personal del local, situado en el paseo marítimo de Barcelona, se percató de lo que sucedía y llamó a la Policía. Los agentes se dirigieron al lugar y detuvieron a tres sospechosos acusados de un delito de estafa.

