Las imágenes del hombre que amenazó con un cuchillo a pasajeros en la estación de metro de Burjassot, Valencia

En una estación de Metrovalencia, se vivieron momentos de pánico ante un hombre que portaba un cuchillo de cocina y había perseguido a pasajeros amenazándoles. Ante esto, avisaron a las autoridades que, armados con una pistola taser, detuvieron al individuo.

"Saca la mano del bolsillo" y "Tírate al suelo", le advertían los agentes de la policía Local desde las vías de tren en la estación de Empalme, del municipio valenciano de Burjassot. Sin embargo, al no hacerles caso, redujeron al individuo que ha quedado detenido. El agresor cuenta con antecedentes por violencia de género.

Aunque las imágenes han salido a la luz recientemente, el suceso ocurrió el pasado 22 de noviembre en torno a las 23:00 horas. El aviso lo dio una de las víctimas que estaba siendo perseguida por el detenido. Según contó a los agentes, le hablaba en tono desafiante y con una de sus manos en el bolsillo. Además, le describió que el agresor, con actitud intimidante, estaba armado con un cuchillo de cocina de 20 centímetros de hoja.

