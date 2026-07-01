Una gasolinera de Lugo sirve por error diésel en lugar de gasolina y se da cuenta tras las quejas recibidas

Increíble error el cometido por una estación de servicio en Ribadeo, Lugo. Durante un buen rato sirvió por equivocación diésel en lugar de gasolina. Se dio cuenta después de recibir varias llamadas de clientes afectados. En total se calcula que hay 55 afectados.

La gasolinera ha asegurado que después de la primera queja revisó su sistema y todo indicaba que estaba todo correcto. No fue hasta que seis motos averiadas avisaron también hasta que consiguieron darse cuenta del error. Las motos estaba en ruta y todas sufrieron incidencias. La empresa ha pedido disculpas por lo ocurrido y ha asegurado que asumirá los costes derivados de las averías que pueda haber provocado este error. "Fue una confusión en la manguera entonces repostó diésel en el tanque de la gasolina. Que le pase a un coche y pare no es un problema, pero si a una moto le pasa circulando puede tener una cosa grave".