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Muere un sintecho arrollado por un vehículo de limpieza mientras dormía en la playa en Tarragona

La playa de la Arrabassada, en Tarragona, ha vuelto a ser el escenario de una tragedia. Un hombre ha fallecido al ser arrollado por un vehículo de limpieza del litoral mientras dormía en la arena.

Playa de la Arrabassado de Tarragona

Playa de la Arrabassado de Tarragona EFE

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Anna Martín
Publicado:

Un hombre que dormía en la playa de la Arrabassada (Tarragona) murió el pasado domingo tras ser arrollado accidentalmente por un vehículo del servicio municipal de limpieza del litoral.

El ayuntamiento ha informado que se trata de un varón, sintecho, que se encontraba durmiendo en la arena tapado con una manta. Fue entonces cuando el conductor del vehículo de limpieza no lo vio y le arrolló.

El primer informe no apuntaba a lesiones de gravedad

Ocurrió sobre las 6.00 horas de la mañana y, tras el incidente, la víctima fue trasladada al hospital Joan XXIII de Tarragona. Llegó consciente al centro, de hecho, el primer informe policial apuntaba a que las lesiones no revestían gravedad, pero falleció horas después.

El conductor del vehículo dio un resultado de 0,0 en la prueba de alcoholemia y explicó lo ocurrido a los agentes de la Guàrdia Urbana, que fueron los encargados de redactar las diligencias informativas de lo ocurrido.

Los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación para esclarecer los hechos, mientras que el consistorio asegura que analizará lo ocurrido para tomar nuevas medidas de seguridad y evitar casos similares.

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