Localizan en Italia a Gina, la menor de cinco años desaparecida en Barcelona que no fue devuelta a su madre

Gina, la menor de 5 años desaparecida desde el pasado 14 de diciembre, después de que el padre incumpliera el régimen de visitas y no la devolviera con su madre, ha sido localizada en buen estado.

Laura Simón
La pequeña se encontraba en la población de Vitualizo (Italia), según han informado los Mossos d'Esquadra. La niña, de El Prat de Llobregat (Barcelona) ha sido localizada sana y salva en Italia junto a su padre y su familia en una operación en la que ha sido clave la estrecha colaboración con las autoridades italianas a través del programa Sirene, así como la participación de una agencia de detectives privados, tal y como confirmó la policía catalana.

El pasado domingo 14 de diciembre, la madre de la niña interpuso una denuncia en la comisaría de los Mossos d'Esquadra de El Prat de Llobregat después de que el padre no se la devolviera el fin de semana de los días 13 y 14 de diciembre, tras el régimen de visitas establecido judicialmente.

Un completo dispositivo de búsqueda

Tras la denuncia, los Mossos d'Esquadra desplegaron un gran dispositivo para vigilar puertos, aeropuertos, estaciones de autobuses y pasos fronterizos. Los agentes contactaron con el entorno del padre para saber si se había escondido con amigos o familiares en España o Italia.

Los últimos movimientos dejaban ver que había sacado dinero de cuentas bancarias y vendido algunas posesiones, como un coche y varios objetos. Se sospechaba que esta fuga podría haber sido planeada con tiempo. El padre de Gina tenía pendiente un juicio por malos tratos psicológicos a su expareja el próximo mes de febrero.

