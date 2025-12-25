Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Navidad sin cocinar: restaurantes llenos desde hace meses para el día 25

Los restaurantes hoy cierran sus reservas meses antes para los que quieren disfrutar de un almuerzo sin tener que pasar por la cocina.

Imagen de archivo de un restaurante en Vigo.

Navidad a mesa puesta | Antena 3 Galicia

Gracia López
Publicado:

Tienen más de un centenar de reservas solo para el servicio de almuerzo. Están completamente llenos también para la cena. Y como ellos prácticamente todos los restaurantes que abren hoy, día de Navidad, en Los Cristianos, en el sur de Tenerife. En el restaurante 'A bordo' completaron las reservas para este día hace meses. Su dueño, José Luis Magdalena, nos cuenta que la mayoría son clientes repetidores, grupos grandes de familias que vienen todos los años por Navidad porque así tienen asegurada una buena comida sin necesidad de estar todo el día metidos en la cocina. "Aquí les ofrecemos el mejor pescado pero sobre todo buen ambiente, cercano que es lo que vienen buscando para disfrutar a gusto de un almuerzo que suele ser muy familiar".

Entre sus clientes encontramos no solo familias canarias, también muchos turistas que han elegido Canarias para pasar sus vacaciones de diciembre. "Estos también repiten todos los años, porque no es fácil encontrar mesa, así que algunos nos la reservan desde que tienen los billetes de avión".

A la una del mediodía, con las mesas ya preparadas, comienza a llegar la gente. Hoy tienen un grupo de unas 20 personas, son italianos que viven en la isla y que agasajan a los familiares que han venido a pasar las vacaciones. Nos cuentan que su casa es demasiado pequeña para tanta gente y que así pueden disfrutar todos a la vez de la comida, sin necesidad de sufrir en la cocina. "Además, poder pasar la Navidad comiendo al lado de la playa es un regalo para nuestra familia".

En esta cocina hoy trabajan más de diez personas y no hay descanso desde que empiezan las comandas. "Hoy nadie se mira, tiran la casa por la ventana. Aquí ofrecemos el pescado más fresco y hoy además sale mucho marisco", nos dice José Luis.

Servir la comida en una terraza es otra ventaja de la que pueden disfrutar los que pasen estos días en las islas, o los que viven aquí. Hacerlo junto al mar con una temperatura media que no baja de los 22 grados es un privilegio envidiable para los que sufren de los rigores del invierno con el termómetro en muchos casos bajo cero.

