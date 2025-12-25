El 'modus operandi' de las bandas que roban mercancías de los camiones en Navidad: "No sabes si van con armas"

El robo de mercancías es un problema latente para los transportistas. Estas situaciones se pueden llegar a vivir a diario en las áreas de servicio de nuestras carreteras, sobre todo en estas fechas tan señaladas cuando importan productos como es el caso de los artículos de tecnología. Los camioneros que duermen con miedo, apuntan a bandas organizadas.

Hay ladrones que tratan de intervenir en los camiones con pasa montañas e incluso robancon una furgoneta al lado para llevarse la mercancía de la manera más rápida posible. Todo ello, mientras los camioneros les ven sin poder hacer nada para que les desvalijen.

"Tampoco te puedes acercar porque no sabes si van con armas. Hay bandas que vienen y se dedican a eso", nos contaba un hombre a los micrófonos de Antena 3.

Incluso hay delincuentes que rajan la lona para ver qué hay dentro. Entre los artículos que más buscan están los artículos de tecnología, los electrodomésticos, bebidas o ropa.

"Tú ves como te están robando y te dicen que no te bajes del camión"

En el caso de Antonio, a quien le ha pasado en más de una ocasión, ha asegurado que se trata de una práctica de lo más habitual en la zona.

En la AP7, en Barcelona. Juan Pedro nos ha contado cómo se ha tenido que llegar a encerrar por las noches en una cabina, y afirma sentirse como en una "jaula". "Muchas veces estás viendo como las furgonetas están dando vueltas y controlando". "Tú ves como te están robando y te dicen que no te bajes del camión", ha detallado.

Tan solo un 6% de los robos son denunciados

Solo un 6% de los robos de mercancías que se realizan al año son denunciados, es decir, un total de entre 4.000 y 6.000 denuncias anuales, tal y como recoge Europa Press, según datos facilitados por el Colegio Profesional de Criminología de la Comunidad de Madrid analizados por MasterRuta.

Esta diferencia entre el porcentaje y el número de robos viene dada por la excesiva carga burocrática que conlleva y lo que implica que un camión esté parado un tiempo determinado. Según MasterRuta, los hurtos de los camiones son un problema, ya que concentra el 60% de incidentes, mientras que dentro de los almacenes, los robos son de un 20%.

La tipología de robo más frecuente es la intrusión en el semirremolque para sustraer la carga. Un método que se emplea sobre todo en horas nocturnas de días laborales cuando los camiones están ubicados en apartaderos o áreas de descanso sin vigilancia.

En España, las zonas más críticas para los hurtos son la autopista AP7 y la A2 en Cataluña. A nivel europeo, Alemania y Polonia son los países que sufren este tipo de delincuencia.

En caso de robo, lo recomendable es contactar con la empresa de transportes y con la Guardia Civil o policía autonómica para proceder a la denuncia.

