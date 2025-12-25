Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Noticias de hoy, jueves 25 de diciembre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, viernes 25 de diciembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025

Noticias de hoy, jueves 25 de diciembre de 2025 | Antena 3 Noticias

El discurso de Nochebuena del Rey Felipe VI y las reacciones de los partidos políticos, o la tragedia en Alhaurín el Grande, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, jueves 25 de diciembre de 2025.

El rey apela a la "convivencia"

El rey lanza una voz de alarma ante la "inquietante" crisis de confianza en las sociedades democráticas. Día hoy para analizar al milímetro las palabras de Felipe VI, que advirtió sobre el "hastío" de los ciudadanos por la constante bronca política. Es la esencia del discurso de Navidad de este 2025 en el que apeló al respeto y al espíritu de consenso de la transición para buscar soluciones a los problemas presentes.

Los partidos políticos no se dan por aludidos. Nadie se hace responsable de la crispación en el debate público, ni de la falta de consenso. PSOE y PP suscriben el mensaje del rey. Mucho más críticos los socios del Gobierno y los partidos independentistas.

En cuanto a las novedades de la puesta de escena del mensaje del Rey por primera vez Felipe VI lo ofrece de pie y además ha sido también el más corto hasta ahora, apenas nueve minutos de duración

Tragedia en Alhaurín el Grande

Dos menores de 15 y 16 años han muerto en el incendio de una vivienda en Alhaurín el Grande (Málaga). A primera hora de la mañana los vecinos han avisado a emergencias diciendo que había varias personas atrapadas en el interior de una casa de dos plantas situada en la calle San Rafael.

Detectan un brote de gripe aviar en una granja de la provincia de Lleida

aves de corral, gripe aviar

Abel Caballero, alcalde de Vigo

Muere a los 81 años Gonzalo Caballero Álvarez, el hermano del alcalde de Vigo y padre del exlíder del PSdeG

Ha comenzado el paro en el transporte de mercancías por carretera

El 'modus operandi' de las bandas que roban mercancías de los camiones en Navidad: "No sabes si van con armas"

Imagen de archivo de un restaurante en Vigo.

Navidad sin cocinar: restaurantes llenos desde hace meses para el día 25

Noticias de hoy, jueves 25 de diciembre de 2025

Imagen de archivo de un elfo travieso
La carga de la Navidad

¿Elfo sí o elfo no? La magia navideña, a debate: "Damos más importancia al hacer que al no hacer"

Imagen sobre el caso del pequeño Lucas
Caso Lucas

Los fallos que podrían haber evitado la muerte del pequeño Lucas: una orden de alejamiento incumplida, moratones, santería...

La muerte del pequeño Lucas sigue estando rodeada de incógnitas y sombras.

Imagen de archivo de una asistencia del 112 en Castilla y León
Sucesos

Muere un niño de 12 años por una posible intoxicación con monóxido en Baltanás, Palencia

Además, un varón, una mujer y una niña de 2 años han sido trasladados al hospital.

Imagen de archivo de Bombers

Más de 50 evacuados por un incendio en una sauna en un hotel en L'Hospitalet de Llobregat en Nochebuena

Gina, la pequeña desaparecida

Localizan en Italia a Gina, la menor de cinco años desaparecida en Barcelona que no fue devuelta a su madre

Camión del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga

Mueren dos menores en el incendio de una vivienda en Alhaurín el Grande

