Noticias de hoy, jueves 25 de diciembre de 2025

El discurso de Nochebuena del Rey Felipe VI y las reacciones de los partidos políticos, o la tragedia en Alhaurín el Grande, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, jueves 25 de diciembre de 2025.

El rey apela a la "convivencia"

El rey lanza una voz de alarma ante la "inquietante" crisis de confianza en las sociedades democráticas. Día hoy para analizar al milímetro las palabras de Felipe VI, que advirtió sobre el "hastío" de los ciudadanos por la constante bronca política. Es la esencia del discurso de Navidad de este 2025 en el que apeló al respeto y al espíritu de consenso de la transición para buscar soluciones a los problemas presentes.

Los partidos políticos no se dan por aludidos. Nadie se hace responsable de la crispación en el debate público, ni de la falta de consenso. PSOE y PP suscriben el mensaje del rey. Mucho más críticos los socios del Gobierno y los partidos independentistas.

En cuanto a las novedades de la puesta de escena del mensaje del Rey por primera vez Felipe VI lo ofrece de pie y además ha sido también el más corto hasta ahora, apenas nueve minutos de duración

Tragedia en Alhaurín el Grande

Dos menores de 15 y 16 años han muerto en el incendio de una vivienda en Alhaurín el Grande (Málaga). A primera hora de la mañana los vecinos han avisado a emergencias diciendo que había varias personas atrapadas en el interior de una casa de dos plantas situada en la calle San Rafael.