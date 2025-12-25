Más de 50 evacuados por un incendio en una sauna en un hotel en L'Hospitalet de Llobregat en Nochebuena

Medio centenar de personas tuvieron que ser evacuadas tras un incendio en un hotel situado en la calle de las Ciencias de L'Hospitalet de Llobregat. El incidente ocurrió en la sauna de las instalaciones. Saltó la alarma por el humo de la planta baja. Al final una persona tuvo que ser atendida por el SEM, 53 personas fueron desalojadas y cinco más confinadas en habitaciones.

Tras el aviso a los Bomberos de la Generalitat sobre las 20.56 horas se activaron ocho dotaciones que se trasladaron hasta el lugar y localizaron el origen del humo en la planta -1 del hotel, donde se encuentran las saunas. Los bomberos revisan que no queden puntos calientes que se puedan reavivar y volver a hacer saltar las alarmas. Además, se ha procedido a ventilar el complejo hotelero.

"Al mismo tiempo, efectivos de Bomberos asisten a los efectivos del SEM en la atención a los huéspedes repartidos entre las habitaciones y las instalaciones de aguas", informa el comunicado.

Cinco intoxicados en Castellbisbal

Los bomberos de la Generalitat también informan de otros incidentes ocurridos durante la Nochebuena. A las 17.22 horas recibieron un aviso de Castellbisbal, concretamente en la calle del Port del Comte, donde cinco miembros de una misma familia experimentan malestar y llaman al 112, preocupados por los síntomas de intoxicación de una mujer de 82 años.

Los Bomberos de la Generalitat que se desplazaron y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) atendieron a las víctimas y revisaron la vivienda. En el interior encontraron una estufa de butano y un brasero con posibles problemas mala combustión.

Como consecuencia, cinco personas de 82, 56, 49, 24 y 20 años tuvieron que ser trasladadas a los hospitales de Martorell y Terrassa con intoxicación leve.

