Detienen a un hombre por el asesinato de su hermano en Leganés

Trágico día de Navidad en Madrid. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 49 años en Leganés como presunto autor de la muerte de su hermano, de 53. El fallecido ha sido localizado con varias heridas de arma blanca después de que los vecinos de la zona alertaran a las autoridades de una fuerte discusión en el interior de una vivienda.

Los hechos ha ocurrido a eso de las 15:00 horas de este 25 de diciembre, cuando se recibió dicha llamada al 091, tras lo que inmediatamente se personaron en el domicilio agentes de Seguridad Ciudadana, donde encontraron a la víctima con varias heridas de arma blanca y sin signos aparentes de vida, constatando los servicios sanitarios su fallecimiento.

El hermano del fallecido estaba allí

El hermano del fallecido y presunto responsable de lo ocurrido estaba en el lugar de los hechos. Se le detuvo por un delito de homicidio y se ha sabido que es paciente psiquiátrico.

Además del Grupo de Atención al Ciudadano, se desplazaron agentes del DEVI de Policía Científica, así como del grupo VI de Homicidios, quienes se encargan de la investigación.

Tres fallecidos en Madrid por arma blanca

Con este suceso, ya son tres los fallecidos por arma blanca en Madrid en las últimas horas. Esta Nochebuena han muerto un joven de 17 años en el distrito de Puente de Vallecas, cuyos presuntos agresores ya han sido detenidos, y el otro, de 63, en el barrio de Chamberí.