Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Madrid

Detienen a un hombre por el asesinato de su hermano en Leganés

El hombre de 49 años ha sido detenido como presunto autor de la muerte de su hermano, de 53.

Veh&iacute;culo del Samur en una calle de Madrid

Vehículo del Samur en una calle de MadridEFE

Publicidad

Ángela Clemente
Publicado:

Trágico día de Navidad en Madrid. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 49 años en Leganés como presunto autor de la muerte de su hermano, de 53. El fallecido ha sido localizado con varias heridas de arma blanca después de que los vecinos de la zona alertaran a las autoridades de una fuerte discusión en el interior de una vivienda.

Los hechos ha ocurrido a eso de las 15:00 horas de este 25 de diciembre, cuando se recibió dicha llamada al 091, tras lo que inmediatamente se personaron en el domicilio agentes de Seguridad Ciudadana, donde encontraron a la víctima con varias heridas de arma blanca y sin signos aparentes de vida, constatando los servicios sanitarios su fallecimiento.

El hermano del fallecido estaba allí

El hermano del fallecido y presunto responsable de lo ocurrido estaba en el lugar de los hechos. Se le detuvo por un delito de homicidio y se ha sabido que es paciente psiquiátrico.

Además del Grupo de Atención al Ciudadano, se desplazaron agentes del DEVI de Policía Científica, así como del grupo VI de Homicidios, quienes se encargan de la investigación.

Tres fallecidos en Madrid por arma blanca

Con este suceso, ya son tres los fallecidos por arma blanca en Madrid en las últimas horas. Esta Nochebuena han muerto un joven de 17 años en el distrito de Puente de Vallecas, cuyos presuntos agresores ya han sido detenidos, y el otro, de 63, en el barrio de Chamberí.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Detectan un brote de gripe aviar en una granja de la provincia de Lleida

aves de corral, gripe aviar

Publicidad

Sociedad

Vehículo del Samur en una calle de Madrid

Detienen a un hombre por el asesinato de su hermano en Leganés

Abel Caballero, alcalde de Vigo

Muere a los 81 años Gonzalo Caballero Álvarez, el hermano del alcalde de Vigo y padre del exlíder del PSdeG

Ha comenzado el paro en el transporte de mercancías por carretera

El 'modus operandi' de las bandas que roban mercancías de los camiones en Navidad: "No sabes si van con armas"

Imagen de archivo de un restaurante en Vigo.
Comida de Navidad

Navidad sin cocinar: restaurantes llenos desde hace meses para el día 25

Noticias de hoy
Noticias de hoy

Noticias de hoy, jueves 25 de diciembre de 2025

Imagen de archivo de un elfo travieso
La carga de la Navidad

¿Elfo sí o elfo no? La magia navideña, a debate: "Damos más importancia al hacer que al no hacer"

El elfo, las comidas, las compras... la Navidad no para y nos arrolla en una vorágine imparable.

Imagen sobre el caso del pequeño Lucas
Caso Lucas

Los fallos que podrían haber evitado la muerte del pequeño Lucas: una orden de alejamiento incumplida, moratones, santería...

La muerte del pequeño Lucas sigue estando rodeada de incógnitas y sombras.

Imagen de archivo de una asistencia del 112 en Castilla y León

Muere un niño de 12 años por una posible intoxicación con monóxido en Baltanás, Palencia

Imagen de archivo de Bombers

Más de 50 evacuados por un incendio en una sauna en un hotel en L'Hospitalet de Llobregat en Nochebuena

Gina, la pequeña desaparecida

Localizan en Italia a Gina, la menor de cinco años desaparecida en Barcelona que no fue devuelta a su madre

Publicidad