En moto por 9 países para concienciar sobre las enfermedades de los huesos

Le gusta la aventura, de eso no hay duda. Pero, además, también retos que, a priori, parecen poco probables. Anxo Castiñeiras, vecino de la localidad lucense de Foz, se lanzó hace cinco años a recorrer cinco países en un total de 23 horas y media. Lo consiguió, pero ahora quiere más. Su nueva historia, por encima de todo, arranca con un fin benéfico: concienciar sobre las enfermedades.

Este gallego de 60 años padece una enfermedad ósea y es precisamente esto lo que le lleva a embarcarse en este viaje. Quiere poner el foco en estas dolencias, la osteoporosis o la artrosis y hacer un llamamiento a la población para educar el cuerpo de los más pequeños y poder prevenir estas enfermedades.

Para ello va a emplear 20 días, que han arrancado este primero de mayo, y recorrerá unos 14.000 kilómetros por nuestro país, Francia, Suiza, Alemania, etc… Así hasta completar los 9 estados en los que pretende estar. Lo hace acompañado de un amigo que sabe bien de la ilusión de Anxo. "Él sufre una dolencia y le parece importante que se sepa que antes de la cura está la prevención", explica Marcelino Castro, su compañero de viaje.

Irán documentando la ruta con fotografías y vídeos y, "quién sabe, igual después se puede publicar un libro". Y no sería la primera vez que Anxo Castiñeiras circula entre letras. En 2020, este aventurero que ha recorrido medio mundo con lo necesario para subsistir, publicó 'La ignorancia de viajar', una obra en la que no imperaba su experiencia si no el llamamiento a la superación para "salir de la zona de confort".

En numerosas ocasiones ha comentado que la mayor enfermedad de esta sociedad "es el miedo" y, por eso, se lanza a recorrer el mundo para concienciar sobre la importancia de vivir, cuidarse y soltar amarras.

Este miércoles ha partido de Galicia y promete ir informando de su viaje. Una aventura para la que ha recibido el apoyo de negocios locales y, sobre todo, de los suyos. Un ejercicio de superación que le vuelve a llevar a las carreteras pero, este vez, con un fin benéfico: ayudar a los demás.

