Los Mossos analizan la caja negra del tren e investigan cómo cayó el muro en Gelida

Los Mossos d’Esquadra han comenzado el proceso de analizar la caja negra del tren de Rodalies (R4) que este martes por la noche sufrió un accidente al caerle encima parte de un muro de contención de la autopista AP-7, a su paso por Gelida, en Barcelona.

Como consecuencia, el accidente se cobró la víctima mortal de un maquinista en prácticas de 27 años, dejó cinco heridos muy graves y una treintena de más de diversa consideración, aunque no se teme por la vida de ninguna de ellas.

Ayer, la unidad de investigación de la policía especializada en el área central aeroportuaria y de transporte público estuvo en el lugar de las vías situadas bajo la autopista AP-7. En ese punto trabajaban también los Bombers de la Generalitat, que habían trabajado sin descanso durante toda la madrugada del martes. Tras atender a las víctimas, se prosiguió con una operación de excarcelación de uno de los maquinistas, que había quedado atrapado en la cabina, reducida a un amasijo de hierros por el peso del muro. La extracción, que se prolongó cerca de una hora, se realizó con sumo cuidado, ya que el herido presentaba múltiples fracturas.

Su análisis técnico resultó determinante para que, ayer por la tarde, el Ministerio de Transportes decidiera cortar los tres carriles de la autopista en sentido Tarragona, ante el riesgo que suponía el intenso paso de vehículos y camiones pesado, más de 25.000 mil diarios, por un tramo cuya seguridad no estaba plenamente garantizada.

"Hablamos de un punto en el que cada día pasan 125.000 vehículos", ha explicado el Director del Servicio General de Tráfico de Cataluña, Ramón Lamiel. "Tras el peritaje se ha visto que había peligro y que había que cortar el sentido sud de la AP7, a la altura de Martorell", declaró a los medios. El corte durará días y ya ha dejado afectaciones en las carreteras a pesar de las rutas alternativas por carretera, como la A-2 o la C-32. Ayer las retenciones eran quilométricas en ese punto, y algunos conductores quedaron atrapados durante horas.

Durante la noche del martes, los bomberos trabajaron bajo estrictas condiciones de seguridad mientras que el muro de contención, que se desplomó sobre el primer vagón y provocó el descarrilamiento, permanecía apoyado sobre este. Durante el día de hoy se espera retirar parte del tren, siempre que los equipos determinen que es seguro hacerlo sin que ceda parte de la autopista. La pared de hormigón fue asegurada por los Bomberos de la Generalitat para trabajar, pero que se aguanta porque está encima de los restos de la locomotora: cinco vagones que Adif ya estudia cómo retirar de las vías. El Grec se encargó de apuntalar y reforzar la pared, permitiendo que el resto de los efectivos pudiera intervenir con seguridad bajo la locomotora, que tras el impacto quedó parcialmente levantada.

Las principales hipótesis

Los responsables de la investigación recogieron la caja negra de la locomotora y sus compañeros de la policía científica de la División de Investigación Criminal se encargaron de realizar la inspección ocular del lugar. Los Mossos barajan varias hipótesis sobre la mesa: que el muro cayó sobre las vías e inmediatamente el tren colisionó frontalmente, o que se precipitó sobre el primer convoy en el que iban los cuatro maquinistas, a 60 km/h. En ambos casos, la responsabilidades que se pueden derivar no varían y a los investigadores les tocará determinar si la pared de contención estaba en mal estado, había recibido un mal mantenimiento o se vino a bajo por un episodio de lluvias que duró días y la debilitó.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado que será la Red de Carreteras del Estado la que asumirá la reparación del muro de contención que se derrumbó pese a "no tener información suficiente" para saber a quién pertenece, en sus propias palabras.

La policía científica puede, en caso de complejidad y necesidad de la participación de expertos, solicitar a la jueza de Vilafranca que el martes ya se trasladó al lugar para intercambiar impresiones con los policías y tutelar la retirada del cuerpo del fallecido, que oficie a peritos para que ayudan a entender por qué se derribó ese muro.

