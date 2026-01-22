Accidente de tren
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, y de Rodalies en Gelida, última hora en directo: Cataluña sigue sin reabrir el servicio de Rodalies ante la negativa de los maquinistas
Sigue en directo online la última hora sobre la actualidad ferroviaria en nuestro país. Los avances en la investigación en el accidente de tren en Adamuz y los esfuerzos por la reapertura del servicio de Rodalies en Cataluña.
Pasan los días, pero el dolor continúa y muestra de la magnitud de la tragedia ha sido el impactante silencio con el que se recibió a los féretros de los cuatro miembros de la familia de Aljaraque. De la familia de los Zamorano solo sobrevivió Cristina, una niña de 6 años. Su madre, su padre, su hermano y su primo son parte de los 43 fallecidos que se han contabilizado hasta el momento en el peor accidente de la alta velocidad en nuestro país.
El número de desaparecidos se mantiene en 45 y de los 43 fallecidos ya se ha identificado a 42 a través de las huellas dactilares. La Guardia Civil dice que faltan "dos desaparecidos por recuperar" del Alvia. Mientras que el número de hospitalizados se sitúa en 31 personas, 28 adultos y 3 niños. De estos heridos 6 permanecen en la UCI.
Los trabajos en la zona cero continuarán durante este tercer día de luto y probablemente se extenderán en el tiempo porque aunque cada vez queda menos para poner fin al doloroso conteo de víctimas queda todavía mucho para saber qué ocurrió. Después de más de dos horas de rueda de prensa del ministro de Transportes, de Renfe y de Adif las preguntas sin respuesta siguen siendo muy numerosas.
Segundo día que Cataluña amanece sin servicio de Rodalies, a pesar de que se anunció la reapertura desde primera hora de esta mañana del servicio de Rodalies tras el accidente que ha provocado la muerte de un maquinista en prácticas, de 28 años, y a 37 personas heridas, sin embargo a esta hora su reapertura sigue sin producirse.
Los maquinistas se plantan
Rodalies atribuye a "causas operativas" la no reapertura del servicio ferroviario, sin embargo fuentes de Renfe dicen que los maquinistas se niegan a prestar servicio por razones de seguridad.
A las once de la mañana los maquinistas y Renfe se reunirán en un encuentro donde "el diálogo está abierto" y donde también esperan llegar a un acuerdo "lo antes posible" entre Adif, Rodalies y los sindicatos, ha indicado el portavoz de Renfe, Antonio Carmona, en una entrevista en 'Catalunya Ràdio'.
La reanudación der servicio sería "compleja" advirtió el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, que anoche dijo que hoy no sería "un día fácil". Por su parte el Govern responde con medidas ante la paralización de los trenes en la región con autobuses ylos Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña (FGC).
Los cortes continúan en la AP-7, y se mantiene levantado los peajes de la C-32. También siguen recomendado el teletrabajo.
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, y de Rodalies en Gelida, última hora en directo | Se sigue buscando a Boro
En los trenes del accidente en Adamuz también viajaban perros. Es el caso de Boro, el canino que buscaba Ana, que también viajaba junto a su hermana embarazada y ahora se encuentra en la UCI.
El perro, una mezcla de schnauzer y perro de agua, tras lo ocurrido escapó del tren. Las cámaras de la zona pudieron confirmar que se encontraba con vida tras verlo en las inmediaciones del accidente.
Sin embargo, en las últimas horas ha sido localizado pero no se ha dejado atrapar.
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, y de Rodalies en Gelida, última hora en directo | Las pistas sobre las que se trabajan
Óscar Puente ha confirmado marcas en los 'bogies' de los cinco primeros coches del Iryo así como muescas en las ruedas de los vagones anteriores al que descarriló. Sin embargo, estas señales no se aprecian en los trenes que pasaron más de una hora antes de la tragedia. También en la pasada jornada se tuvo conocimiento de otra pista que podría resultar clave. El pasado martes, la Guardia Civil localizó sumergida parcialmente en un arroyo la pieza del eje de un tren, pero todavía se investiga si procede de uno de los trenes siniestrados y si puede arrojar alguna pista sobre las causas.
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, y de Rodalies en Gelida, última hora en directo | Los maquinistas se plantan
Segundo día en Cataluña sin servicio de Rodalies tras el accidente en Gelida que provocó la muerte del maquinista en prácticas. A las 11:00 horas está prevista una reunión entre Renfe y los maquinistas.
Mientras tanto estos últimos se niegan a retomar el servicio hasta que no tengan garantizado sus reclamaciones. Así lo ha confirmado el portavoz de Renfe en la región catalana en una entrevista en 'Catalunya Ràdio', indicando que "el diálogo está abierto".
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, y de Rodalies en Gelida, última hora en directo | 42 víctimas mortales ya han sido identificadas
Hasta el momento el número de fallecidos en el peor accidente ferroviario de la alta velocidad en España se eleva a 43, de las cuales 42 ya han sido identificadas a través de las huellas dactilares. La cifra de denuncias de desapariciones continúa siendo 45. El número de hospitalizados se sitúa en 31 personas, 28 adultos y 3 niños. De estos heridos 6 permanecen en la UCI.
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, y de Rodalies en Gelida, última hora en directo | Renfe habla de "problemas operativos" en Cataluña
Pese a que ayer se anunció que a partir de las 06:00 horas de la mañana de este jueves se restablecía el servicio de Rodalies en Cataluña no ha sido así. Renfe habla de problemas operativos. Se está recomendando a los usuarios utilizar transporte alternativo.
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, y de Rodalies en Gelida, última hora en directo | La interventora del Alvia informó en shock a Madrid de que "tenía sangre en la cabeza"
A través de las llamadas que el maquinista del Iryo realizó al centro de mando en Atocha se han podido establecer una serie de afirmaciones. De estos audios se extrae que el conductor del Iryo no fue consciente del choque con el Alvia. Cuando el centro de control intentó contactar con el maquinista del Alvia, que posiblemente ya había fallecido, no recibió respuesta. Desde Madrid se pudo hablar con la interventora, que, en estado de 'shock', informó de que tenía "sangre en la cabeza".
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, y de Rodalies en Gelida, última hora en directo | Continúan los trabajos en la zona cero de Adamuz
Los trabajos en la zona del accidente ferroviario en Adamuz siguen durante el tercer día de luto por la tragedia. Todavía hay que averiguar "si había algo en la vía o si era la propia vía que estaba empezando a romperse", según ha señalado el ministro, Óscar Puente. Con los datos que se disponen hasta la fecha, lo que parece más probable es que pudiera haber una rotura de carril o de soldadura, según ha indicado el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Iñaki Barrón.
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, y de Rodalies en Gelida, última hora en directo | Se sigue recomendando el teletrabajo
En la AP-7 no sólo se trabaja en la retirada del tren siniestrado, hay riesgo de hundimiento de la infraestructura que sostiene la carretera sobre las vías. Los peritos estudian ahora la peligrosidad de ese puente. Se sigue recomendando el teletrabajo para esta jornada.
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, y de Rodalies en Gelida, última hora en directo | Los cortes continúan en la AP-7
El servicio ferroviario quedó completamente paralizado tras el accidente que se cobró la vida del maquinista y dejó a 37 personas heridas. Los cortes en la AP-7 continúan. Para esta jornada está previsto que se refuerce el transporte alternativo. Durante más de 24 horas miles de usuarios se han visto obligados a buscar otras opciones. La principal hipótesis de los investigadores es que la causa del derrumbe se debió al temporal, pero será clave conocer si el muro de contención cayó antes de que pasara el convoy o justo cuando el tren pasaba.
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, y de Rodalies en Gelida, última hora en directo | Cataluña sigue sin reabrir el servicio de Rodalies
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo tras el accidente de tren en Adamuz y el descarrilamiento de un cercanías en Gélida, Barcelona. Queda poco para saber el número definitivo de fallecidos, pero todavía resta mucho para saber qué pasó en Adamuz. En Cataluña se anunció para este jueves a las 06:00 horas la reapertura del servicio de Rodalies, sin embargo, a esta hora de la mañana el servicio sigue paralizado tras una jornada de caos por el accidente de Gelida.
