Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, y de Rodalies en Gelida, última hora en directo: Cataluña sigue sin reabrir el servicio de Rodalies ante la negativa de los maquinistas

Pasan los días, pero el dolor continúa y muestra de la magnitud de la tragedia ha sido el impactante silencio con el que se recibió a los féretros de los cuatro miembros de la familia de Aljaraque. De la familia de los Zamorano solo sobrevivió Cristina, una niña de 6 años. Su madre, su padre, su hermano y su primo son parte de los 43 fallecidos que se han contabilizado hasta el momento en el peor accidente de la alta velocidad en nuestro país.

El número de desaparecidos se mantiene en 45 y de los 43 fallecidos ya se ha identificado a 42 a través de las huellas dactilares. La Guardia Civil dice que faltan "dos desaparecidos por recuperar" del Alvia. Mientras que el número de hospitalizados se sitúa en 31 personas, 28 adultos y 3 niños. De estos heridos 6 permanecen en la UCI.

Los trabajos en la zona cero continuarán durante este tercer día de luto y probablemente se extenderán en el tiempo porque aunque cada vez queda menos para poner fin al doloroso conteo de víctimas queda todavía mucho para saber qué ocurrió. Después de más de dos horas de rueda de prensa del ministro de Transportes, de Renfe y de Adif las preguntas sin respuesta siguen siendo muy numerosas.

Segundo día que Cataluña amanece sin servicio de Rodalies, a pesar de que se anunció la reapertura desde primera hora de esta mañana del servicio de Rodalies tras el accidente que ha provocado la muerte de un maquinista en prácticas, de 28 años, y a 37 personas heridas, sin embargo a esta hora su reapertura sigue sin producirse.

Los maquinistas se plantan

Rodalies atribuye a "causas operativas" la no reapertura del servicio ferroviario, sin embargo fuentes de Renfe dicen que los maquinistas se niegan a prestar servicio por razones de seguridad.

A las once de la mañana los maquinistas y Renfe se reunirán en un encuentro donde "el diálogo está abierto" y donde también esperan llegar a un acuerdo "lo antes posible" entre Adif, Rodalies y los sindicatos, ha indicado el portavoz de Renfe, Antonio Carmona, en una entrevista en 'Catalunya Ràdio'.

La reanudación der servicio sería "compleja" advirtió el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, que anoche dijo que hoy no sería "un día fácil". Por su parte el Govern responde con medidas ante la paralización de los trenes en la región con autobuses ylos Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña (FGC).

Los cortes continúan en la AP-7, y se mantiene levantado los peajes de la C-32. También siguen recomendado el teletrabajo.

