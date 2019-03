Miles de jóvenes toman la calle en Madrid para protestar contra la precariedad y el desempleo

Alrededor de 3.000 jóvenes, según fuentes de la Policía Municipal, se han manifestado este jueves en Madrid contra la política de recortes sociales del Gobierno y para denunciar que siendo "la juventud más preparada de la historia vivirá peor que sus padres".



Durante la concentración, iniciada en la Plaza de Antón Martín y finalizada en la Plaza de Atocha, se pudieron escuchar diversas consignas como 'Lo llaman democracia, pero no lo es', 'No somos rentables, somos imprescindibles' o ' Queremos becas y no hipotecas' y se pudieron leer carteles con lemas como 'Sin casa, sin curro, sin pensión, sin miedo' y 'Juventud, ¿Divino tesoro?'.



Al término de la manifestación, varios centenares de jóvenes han cortado durante algo más de media hora el Paseo del Prado, aunque la Policía ha dispersado a este grupo a la altura de la plaza de Cibeles.



Una de las portadoras de la pancarta de la cabecera de la manifestación e integrante de Juventud SIN Futuro, Rosa Valiente, ha afirmado que "la juventud de la calle ya está harta de no poder acceder a una educación pública digna, un trabajo, una vivienda y una pensión". Por ello, en la pancarta podía leerse 'Juventud sin miedo, recuperando nuestro futuro, esto es sólo el principio'



La manifestación, que también contó con la presencia de grupos anarquistas y comunistas, transcurrió con leves incidentes, que consistieron en pintadas en diferentes fachadas ocasionadas por estos colectivos.



Destacó la presencia de numerosos agentes de la Policía Municipal y Antidisturbios. Finalmente, los integrantes de la asociación Juventud SIN Futuro leyeron su manifiesto, que lo han hecho público y que puede leerse en su página web (www.juventudsinfuturo.net).