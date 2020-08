Miguel Bosé, sobre una futura vacuna frente al coronavirus: "Si es obligatoria, comienzo a sospechar y creo que hay algo dictatorial detrás"

Miguel Bosé sigue en el centro de la polémica por sus opiniones sobre el coronavirus. Si primero protagonizó una fuerte controversia respecto al uso de las mascarillas, ahora ha dado su opinión sobre una futura vacuna frente a la COVID-19.

"Hay determinadas vacunas que no me las voy a poner. Espero que no me obliguen a ponérmelas y, sobre todo, que no sean condicionantes. Es decir, que si no me la ha puesto no puedo viajar, mis hijos no pueden ir a ala escuela. A eso me niego absolutamente. Si nos quieren vacunar a todos obligatoriamente, sospecho que hay algo detrás, empiezo a pensar que hay algo dictatorial por detrás", explica Bosé en un vídeo en su cuenta de Instagram.

"Para tener un criterio hay que informarse y sobretodo contrastar. Si después de contrastar tú decides que la vacuna te conviene y decides que te la quieres poner, pontela, Yo tengo información que te está contando cuáles son los riesgos de las vacunas y los hay. Están documentados por los mismos científicos que han estudiado en las mismas escuelas y universidades que los que apoyan la vacuna", asegura Bosé.

El cantante explica que los negacionistas no son "conspiranoicos" sino gente que se ha "creado un criterio" tras informarse.

"No digo 'no' a la vacuna, digo 'no' a esta vacuna", concluye Bosé.