El precio del menú degustación de DiverXO será un 23,28% más caro en septiembre

"Icónico, único, rompedor, onírico, transgresor". Pueden parecer los adjetivos que describen un cuadro de Salvador Dalí. Sin embargo, no es así. Sin alejarnos de la categoría de obras de arte, estas palabras vienen unidas a la idea del nuevo DiverXO, el restaurante del mejor chef del mundo por tercer año consecutivo, el español Dabiz Muñoz. Una idea de cambio que también se ha reflejado en los precios de los menús degustación.

Si bien es cierto que los cuadros de los artistas pictóricos tienen un precio, según características como el autor o el tipo de pintura, estos cuadros convertidos en platos para los comensales también varían su precio. El compendio de sabores, texturas y experiencias que contentan nuestras papilas gustativas, son un motivo de reconocimiento y lucro por el trabajo realizado.

Una carrera de éxitos

La trayectoria del chef vallecano es muestra de ejemplo, dedicación y pasión por un campo que se encuentra dentro de los menos reconocidos en en mundo artístico. Tras estudiar en la Escuela de Hostelería de Torrejón de Ardoz, su paso por varios restaurantes le otorgó un bagaje necesario antes de irse a trabajar en Londres, donde descubrió la gastronomía china. Es en 2007 cuando inaugura DiverXo en Tetuán, un barrio de Madrid.

Poco a poco va consiguiendo notoriedad en el sector hasta que recibe su primera estrella Michelin en 2010. Una cifra que llegaría hasta tres en 2014. Este éxito le hizo abrir su sucursal en Londres, aunque acabaría cerrando tras la pandemia.

No obstante, este hecho no le perjudicó. Encabezó la lista 'The Best Chef Awards' de los mejores cocineros del mundo en 2021 y desde 2022 es considerado como el mejor chef del mundo tras ganarlo por tres veces consecutivas.

Menú degustación por 450 euros

A partir de septiembre, según fuentes del restaurante, las reservas que se efectúen para probar el menú degustación del aclamado chef, tendrán un precio de 450 euros por la experiencia. Esto supone un incremento del 23,28% comparado con el precio antiguo de 365 euros.

Con este aumento del precio, marca distancias con el resto de restaurantes con tres estrellas Michelin de España, es el único que sobrepasaría los 400 euros. El que más cerca estaría y, en segundo lugar, sería el restaurante de Martín Berasategui en Gipuzkoa con un precio de 395 euros.

Los maridajes de vinos, no cambiarán de precio. Se mantendrán en el mismo importe de 300 euros para la versión básica y 600 euros el denominado 'Altos Vuelos'.

