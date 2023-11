Dabiz Muñoz vuelve a coronarse como el 'mejor cocinero del mundo' por tercer año

El chef español Dabiz Muñoz vuelve a ser reelegido como 'El Mejor Cocinero del Mundo' en la gala The Best Chef Awards 2023 que se ha celebrado de sábado a lunes en Mérida, México, su primera sede fuera de Europa.

"Gracias a leyendas de la cocina de España por enseñarme, gracias a todos los cocineros de ese lugar tan increíble, donde me han pasado cosas maravillosas", expresó Muñoz tras recibir el premio. "Sin duda me he criado en uno de los países más increíbles de la gastronomía mundial", dijo alabando la cocina española ante más de 200 cocineros de Japón, China, Corea, Estados Unidos y países de Latinoamérica.

La VII edición de The Best Chef Awards también anunció a los nuevos candidatos de varias partes del mundo y se dio a conocer las identidades de los nuevos candidatos a la lista Top100 2023.

En la lista de ganadores del premio destacan los nombres de Joan Roca (El Celler de Can Roca, el mejor en 2017 y 2018), Björn Frantzén (Frantzén, 2019), René Redzepi (Noma, 2020) y de Muñoz (DiverXO, 2021, 2022 y 2023).

The Best Chef Awards

Durante la celebración de los premios en México hubo charlas, debates y demostraciones de cocina con el tema 'Orígenes y futuro'. El 18 de noviembre se dio el 'Area Talks', en el que expertos compartieron ideas y experiencias.

Para el 19 de noviembre hubo debates en el marco de 'Food Meets Science': '¿es necesaria la ciencia para la gastronomía?' o '¿la gastronomía utiliza la ciencia a diario?', con la participación de chefs y científicos.