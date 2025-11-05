Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Una menor se precipita desde un edificio en Gáldar y la Guardia Civil investiga las causas

La joven fue evacuada en helicóptero medicalizado al hospital de Gran Canaria y permanece estable. Las autoridades han abierto una investigación para aclarar lo ocurrido.

Una ambulancia en CanariasEFE

Una menor de edad resultó herida este miércoles al precipitarse desde un edificio en el municipio de Gáldar (Gran Canaria). Los hechos, según fuentes de la Guardia Civil, se produjeron a primera hora de la tarde y han motivado la apertura de una investigación para determinar las circunstancias exactas del suceso.

La joven fue asistida en el lugar por personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y posteriormente evacuada en helicóptero medicalizado hasta un hospital de la capital grancanaria. Fuentes sanitarias han confirmado que la menor se encuentra estable tras recibir atención médica, aunque permanecerá en observación mientras evoluciona su estado.

Investigación en marcha

La Guardia Civil, encargada de las diligencias, ha comunicado que no ofrecerá por el momento más información, ya que las pesquisas continúan abiertas para esclarecer si se trató de un accidente, una caída fortuita o si existió alguna otra causa. Los agentes están recopilando testimonios y revisando las circunstancias del entorno en el que se produjo la caída.

