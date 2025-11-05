Pillan 'in fraganti' a dos hombres intentando robar en una casa en Bellaterra

El lunes por la tarde dos individuos vestidos de negro intentaban acceder a un domicilio de Bellaterra, un municipio residencial de la provincia de Barcelona. Vestidos de negro y con una pata de cabra en la mano, los dos hombres, se movían entre matorrales y árboles para intentar acceder a la casa. Una pequeña reja metálica separa el bosque con el jardín de la vivienda. Así lo muestran los Mossos d'Esquadra en su cuenta de X con un vídeo hecho por los propios vecinos de la casa que iba a ser asaltada. Fueron ellos los que avisaron a la policía catalana de que había dos hombres intentando acceder a su vivienda. Los vieron a través de las cámaras de seguridad y posteriormente hicieron el video publicado.

Los Mossos se dirigieron a las estaciones de transporte público cercanas para intentar encontrarlos. Suele ser habitual que, en zonas residenciales y municipios con control de acceso con cámaras, como en este caso, los ladrones eviten entrar con su propio vehículo para que su matrícula no sea identificada. Se suelen desplazar en tren, autobús o ferrocarril.

Así sucedió en este caso. La policía localizó a los dos hombres, de 30 y 35 años, en la estación de Ferrocarriles de la Generalitat de la localidad catalana. La descripción física que hicieron los dueños de la casa fue clave para identificarlos. Aún no se habían cambiado de ropa, pero llevaban otra de cambio para evitar ser identificados. Además, en su mochila, llevaban una pata de cabra y un destornillador -herramientas susceptibles de ser utilizadas durante un robo-, así como guantes, bufs y ropa para cambiarse la oscura que se habían puesto para cometer el asalto.

Los dos hombres detenidos tenían antecedentes penales. Uno por robo con violencia y el otro por robo a vehículos. En estos momentos siguen en comisaría a la espera de pasar a disposición judicial.

La poca destreza de estos ladrones que intentaban colarse en una casa les costó una huida con las manos vacías y una detención pocos minutos después.

