Las mejores torrijas de España: el dulce típico de Semana Santa paso a paso

Llegada la Semana Santa a España, en todas las casas se tiene algo en común, el postre por excelencia: las torrijas. De hecho, ya se reclama en muchos obradores y su demanda en estas fechas "aumenta hasta diez veces", así nos lo cuenta Jonathan, el dueño del obrador madrileño en el que nos hemos colado.

Su repostero, Enrique, nos ha adentrado, paso a paso, en todo el proceso para conseguir el tradicional postre, esponjoso, jugoso y con sabor.

La receta tradicional

Los ingredientes son sencillos y desprenden un olor fácilmente identificable. "Harina, leche de soja (se trata de una pastelería libre de gluten y lactosa), huevos, sal, azúcar, aceite, canela, piel de naranja, vainilla" y, guardando los secretos del obrador, Enrique, añade que "alguna cosa más", sin desvelar la receta en su totalidad. Una vez están todos preparados, ya se pueden empezar a preparar el dulce.

Este postre destaca por el sabor que absorbe el propio pan o masa, como es el caso del obrador en el que hemos estado, que se obtiene a través de la leche infusionada, uno de los pasos esenciales de la receta. La leche se aromatiza con canela, vainilla y piel de limón, tal y como indica la tradicional receta.

Una vez todas las porciones del pan están listas, se inicia el proceso del "calado", que consiste en humedecer todas las rebanadas de pan en la leche infusionada. Enrique, el repostero, nos hace especial hincapié en que todas las torrijas deben quedar "empapadas por ambos lados" porque este paso será el que las haga estar "jugosas".

Tras un rato en remojo, se fríen todas las porciones, previamente "pasadas por huevo". El repostero del obrador nos indica que se deben dejar freír, aproximadamente, "unos tres minutos" para luego sacarlas, dejarlas enfriar y espolvorearlas con canela y azúcar. En este momento, ya estarían listas para comer, la parte favorita de la mayoría.

"Postre estrella"

Jonathan, nos cuenta que las torrijas son el producto estrella y, por este motivo, a pesar de contar con la receta tradicional, se esta empezando a diversificar su oferta. Por ejemplo, el obrador en el que nos hemos adentrado hoy, ya incluye en su mostrador una torrija de tiramisú y otra de crème brûlée.

En el marco actual de la escalada del conflicto en Oriente Medio y la consecuencia directa de este en los precios, el dueño del obrador apunta que "se nota" pero que intentan "que el cliente lo perciba lo menos posible". A pesar de ello, indica que han debido ajustar los precios "algunos céntimos" para poder asumir los costes actuales.

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