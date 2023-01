La médico de familia de Badalatosa (Sevilla) es víctima de actos vandálicos: "Vete"

"Estoy un poco mas tranquila, pero repercute en mis pensamientos el momento vivido. Voy a cambiar mi lugar de residencia porque aquí no tengo seguridad y sería exponerme de nuevo a las agresiones". Así lo ha confirmado Olga a Antena 3 Noticias. Ella es la única médico que atiende a los casi 3.000 habitantes de Badolatosa, en la provincia de Sevilla, y asegura que es una situación insostenible: "No doy abasto".

Según su relato, achaca al colapso sanitario los actos vandálicos que está sufriendo. "Llegan pacientes sin cita, exigiendo que les atiendas o que les resuelvas una baja. Como no se accede, esto les ocasiona una molestia. Me han colocado un grafiti en el centro médico exigiendo que me vaya y, como no lo han conseguido, me han pintado el coche y me han rajado las ruedas de mi coche".

La Guardia Civil ha confirmado a Antena 3 Noticias estos hechos. El instituto armado abrirá una investigación para esclarecer quien está detrás de estas amenazas que tienen atemorizada a la facultativa, en cuanto se haga efectiva la denuncia . Olga Mármol, ha reconocido que dejará de vivir en Badolatosa, aunque seguirá prestando asistencia sanitaria en el mismo consultorio y haciendo jornadas de guardia en el centro de salud de Estepa.

Los compañeros de la doctora del área sanitaria de Osuna, de la que depende su centro de Salud, han expresado su rechazo a estos actos y el apoyo a la profesional, a través de su cuenta de Twitter

"El @AreaOsuna condena y rechaza el episodio de agresión a nuestra compañera en la UGC Estepa y le mostramos nuestro total apoyo. Para todo tipo de amenaza o agresión, física o verbal, se garantiza el apoyo psicológico y jurídico a afectados siguiendo el Plan de Agresiones del SAS".

"Es muy doloroso los actos vandálicos ocurridos en #Badolatosa contra nuestra compañera Olga. En nuestra UGC Estepa del @AreaOsuna estamos trabajando a destajo con una sobrecarga asistencial brutal. Muchas bajas y plazas estructurales sin cubrir y encima esto. Indignado es poco", denunciaban.