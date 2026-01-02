Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El perfil de los 'raveros' de Tarragona: "Lo dejamos todo mejor de lo que estaba"

Los asistentes, muchos de otros países, afirman que vienen a España porque "la policía es más permisiva".

Daniel Caballero
Publicado:

Alrededor de 1.000 personas han acudido a una fiesta rave ilegal convocada para celebrar el inicio del 2026 en una nave industrial abandonada del municipio de La Sénia, en Tarragona. Una celebración que, según algunos de los asistentes, puede que se alargue hasta el Día de Reyes, 6 de enero.

La celebración comenzó la noche de fin de año en una nave ubicada en el polígono industrial de les Mataltes, a las afueras del núcleo de la ciudad. Afortunadamente la música no se escucha desde la zona urbana, lo que ha evitado molestias directas a los vecinos de la localidad. Aun así, el evento se considera ilegal por celebrarse sin autorización y en un espacio no habilitado.

Desde la jornada de ayer, los Mossosd’Esquadra, en coordinación con la Policía Local, han desplegado un operativo con el objetivo principal de impedir que más personas accedan al recinto. En los accesos a la zona se han establecido controles de tráfico, especialmente dirigidos a los vehículos que abandonan el lugar. En estos puntos se realizan pruebas de alcoholemia y controles de detección de sustancias estupefacientes para garantizar la seguridad vial.

Por el momento, los Mossos descartan desalojar la nave. La decisión se justifica con la experiencia vivida en eventos similares, en los que una intervención policial directa puede derivar en situaciones de riesgo tanto para los asistentes como para los propios agentes. “No se quiere provocar un mal mayor del que se pretende evitar”, han señalado las fuentes consultadas.

Perfil internacional de los asistentes

Fuentes de los Mossos d´Esquadra afirman que una parte significativa del grupo procede de otros países, principalmente de Francia y de Italia, vienen en coches y furgonetas y se mezclan con los españoles, lo que ha obligado a las fuerzas de seguridad a realizar controles en las inmediaciones y los accesos del polígono en el que se encuentran para evitar un posible efecto llamada.

Los 'raveros' se autodenominan como una comunidad que busca la verdad a través de la música. "Tenemos nuestro trabajo y nuestras familias", expone uno de los asistentes, asegurando que son gente normal que solo quiere "promover su cultura y sus fiestas sin molestar a los demás". Muchos de los asistentes de fuera del país afirman que vienen a España porque la policía "es más permisiva". De igual forma insisten en que su cultura se basa en el respeto y que recogerán todo antes de marcharse. "Venimos, disfrutamos de la música y dejamos todo mejor de lo que estaba", concluyen.

