Roban 10.000 euros en la cabalgata de Reyes Magos de Alcalá de Guadaira, Sevilla

La ilusión previa a la noche más mágica del año se ha visto sacudida en Alcalá de Guadaíra tras el robo sufrido en las instalaciones de la Cabalgata de Reyes Magos de Los Silos, una de las tres que recorren cada año las calles del municipio.

El suceso tuvo lugar durante la madrugada comprendida entre el 30 y el 31 de diciembre, cuando personas aún no identificadas accedieron ilegalmente a las oficinas de la entidad organizadora y se llevaron una cantidad significativa de dinero destinada a la celebración del desfile del próximo 6 de enero.

Según la organización, los autores del robo forzaron una de las puertas del recinto para acceder al interior, causando daños materiales. Una de las circunstancias que más ha llamado la atención es que el sistema de alarma no llegó a activarse durante el asalto. Por este motivo, se baraja la posibilidad de que se haya utilizado algún tipo de inhibidor de señal, aunque todavía están analizado el sistema de alarma para determinar las causas exactas del fallo de seguridad.

Una vez dentro, los ladrones se dirigieron directamente a la zona de oficinas, donde se encontraba guardada la recaudación obtenida. En total, el botín sustraído asciende a unos 10.000 euros, una cantidad fundamental para afrontar los últimos gastos de la cabalgata, como la contratación de la banda de música, la logística de los tractores y otros elementos imprescindibles para que el evento pueda desarrollarse con normalidad.

La Policía Científica se desplazó hasta el lugar de los hechos para realizar una inspección ocular y recabar pruebas. La investigación continúa abierta y, por el momento, no se ha logrado identificar ni localizar a los responsables. Desde la organización han confirmado que se está colaborando estrechamente con las fuerzas de seguridad para esclarecer lo ocurrido y tratar de recuperar los fondos sustraídos.

Donaciones y apoyo de los vecinos

Pese al duro golpe, la respuesta de la ciudadanía ha sido inmediata y ejemplar. Los vecinos de Alcalá de Guadaíra se han volcado con la Cabalgata de Los Silos, realizando donaciones y mostrando su apoyo a través de mensajes de ánimo. Este respaldo ha sido recibido con enorme gratitud por parte de la junta directiva, que ha querido trasladar un mensaje de calma y confianza a las familias y, especialmente, a los más pequeños.

Desde la entidad organizadora aseguran que están trabajando de manera intensa y coordinada para que la Cabalgata de Reyes Magos se celebre, como cada año, el próximo 6 de enero, manteniendo viva una tradición profundamente arraigada en el municipio. Para paliar las pérdidas económicas, se ha puesto en marcha una iniciativa de recaudación solidaria que permite realizar donativos mediante transferencia bancaria.

Gracias a la colaboración ciudadana y al esfuerzo colectivo, la magia de los Reyes Magos volverá a llenar las calles de ilusión.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.