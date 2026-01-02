Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El alcalde de Almussafes asegura que las denuncias de acoso sexual "son falsas"

Toni González declaró ante el Comité Antiacoso del PSOE y afirma que presentará pruebas para desacreditar las acusaciones contra él.

Daniel Caballero
Publicado:

El alcalde de Almussafes, Toni González, ha comparecido ante el Comité Antiacoso del PSOE para negar las acusaciones de acoso sexual y laboral que hay sobre él y donde ha anunciado que presentará pruebas y actas para acreditar que las denuncias son "falsas".

González, que hace unas semanas fue apartado del partido, suspendido de militancia y relevado de sus cargos orgánicos en el PSPV (aunque se mantiene como primer edil de la localidad valenciana) se ha mostrado "plenamente tranquilo" este viernes, tras dar su versión ante el CADE, el canal interno de Ferraz que se encarga de tramitar este tipo de denuncias entre miembros del partido.

En un comunicado publicado en sus redes sociales ha indicado que ha tenido "la oportunidad de comparecer" ante este canal de denuncias interno "tal y como venía solicitando desde hace días". Además, resalta que este no se trata de ningún órgano judicial y que ha respondido "a todas las cuestiones de forma clara y precisa". El alcalde socialista ha defendido que, desde el partido le "han asegurado" que no existe prueba alguna en su contra "salvo el testimonio de la denunciante", dice. "Por mi parte, sí que presentaré pruebas testificales y actas notariales que acreditan que las acusaciones son falsas", añade.

González señala que ahora hay que dejar trabajar al CADE, en cuya objetividad dice "confiar plenamente", y seguir trabajando "en cuerpo y alma exclusivamente por los vecinos y vecinas de Almussafes". El alcalde pidió declarar ante el CADE al considerar que se han infringido sus derechos y normas internas del partido, y además, necesita saber qué pruebas hay en su contra. González fue suspendido de militancia hace un par de semanas al hacerse públicas unas acusaciones de acoso sexual y laboral presentadas contra él, pero mantiene el cargo de alcalde de Almussafes en el grupo mixto, aunque el partido le ha pedido que entregue el acta de concejal.

