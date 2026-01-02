Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Localizan en buen estado al niño de 4 años desaparecido en Zaragoza

Sin embargo, la madre del pequeño aún no ha sido localizada.

Encontrado el ni&ntilde;o desaparecido en Zaragoza

Encontrado el niño desaparecido en ZaragozaCNDES

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas lazó una alerta el pasado lunes: una joven de 20 años y su hijo habían desaparecido. Según informó el medio 'Aragón' Digital', los dos fueron vistos por última vez en Zaragoza. Ambos residían en un centro de menores tutelado por el Gobierno de la región, según el 'Heraldo de Aragón'.

Este viernes, la Policía Nacional ha encontrado al pequeño. Ayan Emrah I, de cuatro años de edad, ha sido localizado por los agentes en buen estado. El niño vestía un abrigo verde caqui y unas deportivas azules. No obstante, su madre aún no ha sido localizada.

Lavinia D. se encuentra en paradero desconocido desde que el centro emitió la alerta el pasado 29 de diciembre de 2025. La joven, de 20 años, mide 1,65 metros y pesa 65 kilos. En cuanto a sus rasgos físicos, tiene el cabello castaño y los ojos castaños. La última vez que la vieron vestía un abrigo de borrego y unas botas de pelo color beige.

Vivía en un centro de menores con su hijo, tutelado por el Gobierno de Aragón. El medio 'Heraldo de Aragón', apunta a que desde un principio la investigación apuntó a que ella se lo habría llevado a otro lugar sin la autorización del centro.

Si tiene alguna información que sirva de utilidad sobre el paradero de Lavinia D., llame al 091, al 116000 fundación ANAR o contacte con el Centro Nacional de Desaparecidos.

