Mataelpino se plantea hacer obligatorio el uso de casco en el boloencierro

El Ayuntamiento de Mataelpino (Madrid) no se plantea anular el próximo año su boloencierro, aunque sí reforzar la seguridad y hacer obligatorio el uso de casco después de que ayer un joven de 29 años resultara herido muy grave al alcanzarle la bola, de unos 250 kilos.

Así lo ha manifestado a Efe el alcalde de la localidad, Javier de los Nietos, quien ha señalado que el joven, que es procedente de Madrid y que fue alcanzado en la puerta de la plaza de toros y quedó aplastado contra ella, continúa "estable" dentro de la gravedad. De los Nietos ha apuntado que el herido era un visitante que "no siguió las indicaciones de los corredores habituales" ni aprovechó las zonas de fuga creadas para abandonar el recorrido "con seguridad".

En este sentido, ha apuntado que estaba corriendo "despistado" y sin mirar hacia atrás, de manera que "en ningún momento fue consciente" de la bola, de unos 250 kilos, por lo que no sabía "dónde estaba el riesgo" ni a qué velocidad se acercaba el esférico. También ha señalado que el joven se iba sujetando el pantalón porque llevaba en su interior el móvil o la cartera y tenía miedo de que se le cayera, por lo que corría "más despacio y con un único brazo extendido".

Antes de golpearlo, la bola rebotó dos veces, por lo que no recibió toda la velocidad directa de la bajada, aunque el impactó fue lo suficientemente fuerte como para empujarle con las paredes del vallada del pasillo de acceso de la plaza, justo antes del túnel de entrada a la plaza. De los Nietos ha hecho hincapié en que en la carrera celebrada el sábado no hubo ningún incidente, al igual que en la segunda carrera del boloencierro del domingo, que tuvo lugar inmediatamente después del accidente del joven de 29 años, una vez que los mandos de seguridad dijeron que no había peligro.