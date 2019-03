Más padres denuncian que sus hijos sufrieron malos tratos en el colegio de educación especial de Getafe

Hace un año, el colegio de Getafe donde se filtraron los audios en los que se humillaba a un niño con autismo, recibió otra queja en una asociación que ayuda a familias de niños discapacitados. Entonces no había pruebas y los únicos testigos eran compañeros de la técnico a la que se acusaba.

Cuando los padres de Eduardo sospecharon del maltrato, decidieron grabarlo y tener así una prueba más allá del testimonio del menor. Aún así, la directora del centro niega la veracidad de las grabaciones. "Es un corta y pega (...) Aún siendo verdad, que los audios no lo son, a mí me parece que el maltrato, acoso y hostigamiento es otra cosa", asegura. "En algún momento yo, a cualquiera de mis hijas o a mi esposo, les he podido decir que se quiten de delante porque les voy a dar una patada que les enciendo. ¿Eso es acoso?", justifica.

La misma asociación asegura que ahora mismo hay padres que tienen miedo a hablar y reclaman transparencia a la Dirección para que las quejas se puedan presentar sin temor a represalias.