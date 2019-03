Más de 200 superdotados comparten sus experiencias y preocupaciones

Más de 200 superdotados españoles se han encontrado este puente en Madrid para celebrar su reunión anual. La inauguración tuvo lugar el pasado jueves y contó con invitados como el alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, y el delegado de Cultura, Luis Miguel Torres.

Una de cada 50 personas está capacitada para ser considerada superdotada, aunque muchos de ellos lo descubren cuando ya son adultos. Este es el caso de Federico, un ingeniero de 52 años que descubrió hace poco que era superdotado. Sin embargo, él lo considera una cualidad más: "Me considero una persona absolutamente normal, sólo que como uno puede medir 2,20 de altura, pues uno puede tener un CI (Coeficiente Intelectual) desplazado al lado de la campaña de Gauss."

Esta reunión periódica sirve como ocasión para las relaciones sociales, el turismo y las actividades culturales pero, además, como oportunidad para el debate sobre la situación de las personas con altas capacidades intelectuales. No obstante, a los superdotados les gusta definirse a sí mismos como gente con facilidad para resolver problemas, rapidez para procesar la información y sobretodo interés por aprender. Jesús afirma que era mal estudiante pero que le gustaba aprender por lo que "sacaba un 5 raspado y luego leía libros y demás pero lo que era lectivo no se me daba muy bien".

En el encuentro, este sábado ha tenido lugar un ciclo de conferencias sobre la educación y detección de niños con altas capacidades, impartidas por diversos centros educativos y asociaciones para niños superdotados, así como una mesa redonda entre los participantes. Entre los principales temas de debate se encuentra la identificación temprana de niños superdotados y las propuestas educativas para el fomento y aprovechamiento de su potencial, más aún en el actual contexto de crisis y de recortes en Educación.