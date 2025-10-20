Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Sin agua potable

Más de 100.000 vecinos del Mar Menor siguen sin poder beber agua del grifo tras la dana

La normalidad no ha vuelto a los municipios del campo de Cartagena afectados por la DANA Alice. En San Javier, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares todavía no pueden usar el agua para consumo humano.

Dependen del agua embotellada o de los camiones cisterna. Tras la dana las canalizaciones de estas localidades del Mar Menor quedaron afectadas por las escorrentías. Desde entonces hay más de cien mil personas que no pueden beber directamente del grifo.

El pasado 11 de octubre se dio la orden a los vecinos de esos municipios de que no hicieran uso del agua del grifo. Su consumo no era apto. No podían ni lavar la ropa, ni los platos ni por supuesto beberla o ducharse con ella. Los ayuntamientos habilitaron camiones cisterna en varios puntos para que pudieran llenar garrafas para el uso diario. La situación ha mejorado en las últimas horas y desde este sábado ya pueden utilizar el agua para la higiene personal y lavar la ropa y los platos. Pero siguen sin poder beberla ni cocinar con ella.

Uno de los municipios afectados es San Pedro del Pinatar. Su alcalde, Pedro Javier Sánchez, pide prudencia a sus vecinos. “Sanidad levantó las restricciones para el uso del agua para la higiene personal, pero sigue siendo no apta para consumo humano ni para cocinar”. Los ayuntamientos están trabajando junto con las empresas suministradoras y la Mancomunidad de Canales del Taibilla para recuperar cuando antes la normalidad. “Hace unos días abrimos durante toda la noche los hidrantes para purgar la red”.

Los resultados de los análisis de agua tardan en conocerse unas 72 horas. Se espera que el jueves se sepa si ya es apta y que los más de cien mil vecinos afectados puedan usar de nuevo el agua sin restricciones

