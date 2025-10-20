Estafada por una supuesta doctora especialista en estética: le cobró 1.200€ por destrozarle la cara

La vida de la protagonista de esta noticia, una mujer de Alicante, cambió por completo cuando un día decidió realizarse una operación estética en la cara. Ella comenzó a investigar por redes sociales para encontrar un centro o algún especialista que le realizase un tratamiento con ácido hialurónico, encontrando así a la que tiempo después sería la "doctora" que le arruinaría la cara.

La oferta era muy convincente, la mujer de 43 años se prestaba como una doctora especialista en medicina estética con una clínica, un precio competitivo y un supuesto título que nunca existió. Le ofrecía a la víctima un tratamiento maravilloso para rejuvenecer y rellenar los labios y la zona de la boca, esto por el precio de 1.200 euros.

Lesiones en cara, labios y boca

La afectada aceptó la oferta que vio por redes sociales y concertó una cita para realizar la intervención. Una vez allí observó que las condiciones de salubridad de la sala no eran las indicadas para este tratamiento, pero al estar ya en el local decidió continuar con el tratamiento. Una decisión que a día de hoy aún le pesa, ya que aquel maravillo tratamiento días después le provocó graves efectos secundarios, se le le inflamaron los labios y la boca quedando secuelas en su cara. Las cuales le impidieron ingerir alimentos con normalidad por mas de un mes.

Ante esta situación la víctima decidió comunicarle los problemas a la falsa doctora, que rápidamente la bloqueó y borró las conversaciones en las que pactaban la intervención. Tras esto y asustada por la situación la mujer acudió a la Policía y denunció los hechos.

Investigación Policial

Las autoridades investigaron a la doctora falsa y finalmente determinaron que la detenida realizaba tratamientos estéticos ilegales en su vivienda particular, la cual no contaba con las condiciones necesarias para realizar el tratamiento y sin contar con el título o la formación que acreditase que ella estaba cualificada para la medicina estética. Una estafa de gran magnitud por la que la Policía Nacional ha sido detenido a la "doctora del terror".

