Sabotean la sede de Amama en Sevilla en el Día Mundial contra el cáncer de mama: "en 6 años jamás ha pasado nada"

La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama) ha denunciado un acto vandálico contra su sede ubicada en el centro de la capital andaluza, justo en las horas previas a la celebración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Según ha informado desde la organización, las cerraduras de las dos puertas del local, situado en la calle Gallos, fueron saboteadas con pegamento, impidiendo el acceso al interior en una fecha clave para el colectivo.

“Nos encontramos el sábado por la mañana, que no podíamos abrir”, relata la presidenta de Amama, Ángela Claverol. “Vino una compañera a las ocho y media y no podía abrir con su llave, vino a mi casa, recogió mis llaves y cuando vino pues no se podía abrir. No entraba nada, o sea, sabíamos que había algo dentro, con lo cual pues nos dimos cuenta de que habían boicoteado las dos puertas”.

Claverol describe la situación como un golpe emocional para todas las integrantes de la asociación: “La verdad que fue un disgusto terrible porque para nosotras todo el entorno del 19 de octubre es súper importante. Y fue además a raíz de lanzar la concentración del día 26 de octubre cuando ha pasado esto”. La presidenta lamenta profundamente lo sucedido y subraya el carácter altruista del colectivo: “Nos da mucha pena porque nosotras solo hacemos ayudar. Y aquí en Amama ninguna de la Junta Directiva cobra nada, somos todas voluntarias. Y nos dio mucha pena porque estamos ayudando, ayudando, ayudando y nos pasa esto”.

No hay indicios de la autoría

Claverol reconoce que no hay indicios claros sobre la autoría del sabotaje, pero apunta a la extraña coincidencia: “No sabemos quién habrá sido, evidentemente no se puede demostrar. Pero también es una casualidad, en seis años que llevamos aquí jamás ha pasado nada. Esto es un sitio muy tranquilo y los vecinos muy tranquilos y nunca ha pasado nada. Pero no aquí, sino en ningún bloque. Entonces nos da mucha pena. Un sofocón impresionante”.

Amama ha convocado una manifestación el próximo domingo 26 de octubre frente al Palacio de San Telmo, una cita que mantienen “con más fuerza que nunca”. Claverol lo resume con una reflexión amarga pero firme: “Entendemos que debe ser alguien a quien le ha molestado mucho que ayudemos”

