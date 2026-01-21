El sindicato de maquinistas SEMAF convoca una huelga general tras los accidentes de tren en Adamuz y Gelida

El sector ferroviario vuelve a vestirse de luto. Esta noche se ha confirmado la muerte de un maquinista en Gelida. El cercanías ha chocado contra un muro que había caído a las vías, al parecer, como consecuencia el temporal que azota Cataluña. El sindicato de maquinistas SEMAF denuncia que esta nueva tragedia es "consecuencia del grave deterioro de la red ferroviaria", en una jornada marcada por un fuerte temporal que ha provocado varios accidentes, heridos de diversa consideración y una profunda conmoción entre profesionales y usuarios.

El temporal ha sido el desencadenante de, al menos, dos descarrilamientos en Cataluña. El primero de ellos se produjo en Maçanet, cuando una roca cayó sobre la vía y fue impactada por un tren. Afortunadamente, este incidente no tuvo consecuencias para los ocupantes. Sin embargo, el segundo descarrilamiento, ocurrido en Gelida, revistió una gravedad extrema: el desprendimiento de un muro de contención sobre la vía provocó el choque del tren en circulación, causando una víctima mortal y varios heridos.

Desde el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF), sus integrantes han expresado su devastación ante lo ocurrido y han calificado de inadmisible la situación de deterioro constante que sufre el ferrocarril. Denuncian que la falta de medidas eficaces y preventivas está poniendo en riesgo tanto a los profesionales como a los usuarios, y exigen actuaciones urgentes que garanticen la seguridad y la fiabilidad de la red.

En cuanto la organización tuvo conocimiento de los descarrilamientos, se iniciaron de inmediato las gestiones necesarias para paralizar el tráfico de todos los trenes que circulaban por el ámbito de Rodalies. Durante ese proceso, se confirmó el fallecimiento del compañero, una noticia que ha incrementado aún más la indignación y el dolor dentro del colectivo.

Ante una situación que ha dejado, en apenas 48 horas, numerosos fallecimientos en Adamuz y Gelida, SEMAF ha anunciado una la convocatoria de una huelga general en todo el sector, con el objetivo de dar cobertura legal a las movilizaciones de trabajadores y usuarios y exigir que se garantice la seguridad del sistema ferroviario.

Asimismo, el sindicato exigirá responsabilidades penales a las personas encargadas de velar por la seguridad de la infraestructura. También ha advertido de que la reapertura del servicio ferroviario en Cataluña no se llevará a cabo sin las garantías de seguridad suficientes para la circulación.

Otra de las demandas clave es que el mismo procedimiento aplicado en Cataluña ante situaciones meteorológicas adversas se extienda al conjunto de la red ferroviaria estatal. Además, al inicio del servicio, los maquinistas de todas las empresas ferroviarias exigirán al Responsable de Circulación (RC) garantías explícitas de seguridad en los trayectos asignados. En caso de no disponer de dichas garantías, la marcha de los trenes se adaptará a las condiciones reales de explotación de la infraestructura.

Debido a la enorme carga emocional derivada de estos sucesos, SEMAF ha recomendado que aquellos profesionales que no se encuentren en condiciones de prestar servicio lo comuniquen a sus responsables, en cumplimiento de la orden FOM 2872/2010.

El sindicato ha asegurado que continuará trabajando y mantendrá informados tanto a los trabajadores como a la ciudadanía de todas las acciones que se vayan adoptando en defensa de la seguridad ferroviaria.

