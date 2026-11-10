Jéssica Acosta, sobre la emergencia social en El Hierro: "Es un no parar, estamos hablando de una media diaria de 600 migrantes"

El Hierro sigue recibiendo migrantes. En lo que llevamos de noviembre, casi 6.000 migrantes ha desembarcado, lo que es la mitad de la población habitual de la isla. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, abordará en Moncloa este martes la crisis. La isla de El Hierro es uno de los primeros puertos que encuentran los cayucos al salir de África rumbo a Europa por la ruta Atlántica. La mayoría salen de las costas de Senegal, aunque también de Gambia o de Guinea-Conakri.

En un momento en el que El Hierro se encuentran en situación de emergencia social, todo se está quedando pequeño, tanto los puertos como el hospital. En las Noticias de la Mañana abordamos la situación de la mano de Jéssica Acosta, Gerente de Servicios Sanitarios del Área de Salud de El Hierro, quien detalla que "la situación es de lleno total, completo, habilitado el salón de actos y el pasillo de urgencias", ante lo que cuenta que "anoche tuvimos un momento bastante crítico donde teníamos 10 altas hospitalarias y al no venir a rcogerlos porque estamos todos saturados, se nos complicaba un poco la atención".

Es decir, no era posible dar de alta a esos migrants y llegaban nuevos porque no dejan de llegar cayucos al Puerto de la Restinga, por ejemplo. Jéssica explica que "es un no parar, y estamos hablando de una media diaria de 600 migrantes".

Se trata de una situación por la que llevan "tres años de lucha", ante la que solicitan "ayuda y apoyo que el Estado se haga cargo de la llegada a pie de muelles y el CATE que no es competencia del servicio canario de salud para poder centrarnos en la atención hospitalaria".