Manu Sánchez: "Mi abuela murió diciendo que el Señor se había olvidado de ella. No nos olvidemos de nuestros mayores"

A esta edad, ¿qué es lo que más le preocupa? La respuesta tipo sería: Pues, el futuro de mis hijos... y el bienestar de mis padres si con suerte todavía los tenemos... Bien: vayamos con los primeros. Nos han salido buenos. Son unas joyas. Carrera, máster, buenas notas, mucho mejores que nosotros y más preparados pero... no encuentran trabajo o si lo encuentran: mal pagado e inestable (vaya usted a saber cuánto le va a durar). Así que, en esas condiciones, ni se plantean dejar la casa familiar... cómo van a alquilar algo, mucho menos comprar. No les llega ni para el coche. No tienen opción. No tienen recursos para ser ellos, para volar. Para dejar el nido.

Vayamos ahora con nuestros mayores. ¡Qué suerte! La esperanza de vida se alarga. Cumplir 85 ya es lo más normal del mundo pero... ¿también es lo mejor? Pues depende en qué condiciones de salud llegues, en qué compañía (si no se te ha ido muriendo tu gente y te has ido quedando solo...) y depende también de si, al final, has acabado en una de esas residencias inmundas, dejadas de la mano del Estado, de las Comunidades, dejadas de la mano de todos. Esa residencias que se denunciaron en el especial Hablando en plata de esta casa.

Mi abuela murió con 105 años diciendo que el Señor se había olvidado de ella. No nos olvidemos nosotros de nuestros jóvenes y de nuestros mayores.