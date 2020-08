Educación estudia un permiso retribuido para los padres con los hijos sin cole por el coronavirus

El Club de Malasmadres, junto a la Asociación Yo No Renuncio por la Conciliación, ha exigido al Gobierno medidas que garanticen el teletrabajo por imperativo legal en el caso de que los centros educativos se vean obligados a cerrar por cuestiones sanitarias. A su juicio, la vuelta al cole segura debe ir acompañada de más información a los padres y un plan de medidas de conciliación para ayudar a las familias en el caso de que los centros educativos no abran sus puertas con normalidad. Desde este colectivo denuncian que muchas madres trabajadoras han estirado sus excedencias hasta septiembre a la espera de una solución que aún no ha llegado, lo que puede suponer una renuncia masiva de mujeres al mercado laboral.

"Perderé el trabajo"

“Se supone que vuelvo a trabajar el 14 de septiembre, después de seis meses de reducción total para cuidar de mis hijos, seis meses sin cobrar. No me puedo permitir el no volver. Al final terminaré perdiendo el trabajo”. El Club de Malasmadres asegura que este es uno de los "miles de testimonios" que llegan a la entidad para denunciar "el estrés que están sufriendo miles de familias en España". “Hay muchas familias que no se pueden permitir el no volver, la semipresencialidad o la enseñanza online, que ya sabemos que ha sido desastrosa”, denuncia la fundadora del Club, Laura Baena. El colectivo pide al Gobierno un plan de medidas de conciliación y que se tengan en cuenta protocolos para niños que son grupo de riesgo y no pueden asistir al colegio con todas las garantías. Además del teletrabajo por imperativo legal, la Asociación Yo No Renuncio propone otras dos medidas, como son facilitar la adaptación de la jornada laboral sin pérdida salarial y una ayuda retributiva –distinta al Ingreso Mínimo Vital– para la contratación de personal para aquellas familias en las que todos los progenitores o tutores legales estén trabajando fuera del hogar y en las que haya menores o personas dependientes.

Educación estudia un permiso retribuido

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha avanzado que se está estudiando la puesta en marcha de un permiso retribuido o baja para aquellos padres cuyos hijos tengan que guardar cuarentena por la Covid-19: "Son fórmulas que hemos de articular". En una entrevista a la Cadena Ser Celaá ha recordado que al principio de la pandemia ya se usó la fórmula del permiso retribuido porque, en caso de tener que guardar cuarentena, "si hay un menor debe estar acompañado de una persona adulta". "Podría ser una baja por enfermedad o un permiso retribuido, son fórmulas que hemos de articular", ha apostillado. La ministra también ha indicado que se pedirá "una declaración responsable a los padres" para que sus hijos vayan a colegio sin fiebre. "La salud y la seguridad empieza desde casa", ha asegurado Celaá que, en cualquier caso, ha reconocido que "no hay riesgo cero" ya que puede darse "la circunstancia de que se incumpla". Además, ha hecho un llamamiento a los padres para que lleven a sus hijos al colegio pues, como ha reiterado, "la educación es insustituible y beneficiosa". "No puede ser sustituida por el ámbito domiciliario", ha zanjado.