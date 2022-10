La maja desnuda con una mastectomía: la iniciativa del Museo Thyssen por el Día Mundial contra el Cáncer de mama

Las cirugías cada vez avanzan más para ser menos agresivas, más respetuosas con los tejidos sanos y para que sea más cómoda, tanto la operación, como la recuperación del paciente. Además, también se mejora a nivel estético intentando hacer incisiones en las axilas prácticamente inapreciables. A pesar de todo, aún queda mucho por hacer. Todos los expertos coinciden en que hay seguir invirtiendo en investigación.

La tarea pendiente en España es mejorar los indicadores, es decir, que haya estadísticas sobre los casos, el número de recaídas o los tipos de pacientes. A día de hoy, estos datos no existen nuestro país, ni a nivel autonómico ni a nivel nacional. Isabel Rubio, directora de patología mamaria en la Universidad de Navarra, asegura que "no se puede mejorar lo que no se puede medir".

Cada año se diagnostican más de 35.000 tumores, por eso también es importante dar visibilidad. Varias famosas lo han hecho a lo largo de estos años. La diseñadora Ana Locking, las cantantes Luz Casal o Kylie Minogue o la política Esperanza Aguirre son algunos de los ejemplos que han servido para ayudar a muchas mujeres a afrontar la enfermedad y tener esperanza.

Otras iniciativas también ayudan a concienciar, como la del Museo Thyssen. Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama este miércoles inaugura una exposición en la que imágenes artísticas icónicas se exhibirán mostrando una mastectomía en sus pechos. Las obras la Maja de Goya, La Venus de Rubenns y Adán y Eva de Baldung Grieng se han reproducido para luchar por la causa. Las mujeres protagonistas de estos cuadros muestran orgullosas sus pechos, tras la cirugía, pero también el único hombre presente. Aunque el porcentaje es muy inferior, esta enfermedad también les afecta a ellos. Las pinturas estarán expuestas hasta el día 26 de octubre.

¿Por qué el Día Mundial contra el Cáncer de Mama se celebra el día 19 de octubre?

El cáncer de mama es el más común de todo el mundo. En 2020 se diagnosticaron 2,2 millones de casos a nivel mundial. A pesar de todo, cada vez es menor su mortalidad. Las muertes han disminuido un 40% de 1989 a 2017, según la Sociedad Americana Contra el Cáncer.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió establecer el 19 de octubre el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Fue en el año 1991 cuando comenzó a utilizarse el lazo rosa como símbolo de lucha contra la enfermedad.