La madre de Yéremi Vargas: "Han soltado a un monstruo"

Más información El principal sospechoso de la desaparición de Yéremi Vargas sale este lunes de prisión

La madre de Yeremi Vargas, Ithaisa Suárez, ha declarado que está “muy mal” tras conocer la puesta en libertad de Antonio Ojeda, 'el Rubio', al que la Guardia Civil considera principal sospechoso de la desaparición de su hijo, Yeremi Vargas, porque "han soltado a un monstruo en Vecindario”.

Según ha indicado, lleva días con medicación por la ansiedad que le supone esta situación, que se ha dado un día antes del décimo tercer aniversario de la desaparición del menor de 7 años en el barrio de Vecindario, mientras jugaba en un parque cercano a su vivienda. Antonio Ojeda, 'el Rubio', ha salido hoy de prisión tras cumplir cinco años de condena por agredir sexualmente a un menor en julio de 2012 en El Doctoral. Aunque durante años ha sido el principal sospechoso, la Guardia Civil no ha podido presentar pruebas concluyentes que le relacionen con el caso Yeremi Vargas que fue archivado por falta de pruebas en marzo de 2018 por la Audiencia de Las Palmas.

Para la madre de Yeremi saber que Antonio Ojeda ha sido puesto en libertad genera "una inquietud enorme" en la familia y en los vecinos. En su opinión, "miente, también con la desaparición del otro niño por el que fue juzgado" y por el que ha cumplido cinco años de prisión que terminan hoy. “Lo mismo hace con mi hijo”, subraya. Dice que "él no sabe nada”, después de haber confesado su vinculación con el caso a otro de los presos de la prisión en la que cumplía condena, ha asegurado Ithaisa. "Solo espero no encontrármelo por aquí", ha recalcado, “y por supuesto que no se acerque a mis hijos”, ya que no existe orden de alejamiento contra ellos, "es una injusticia que pueda volver al barrio", ha añadido.

No puede privar a su hijo adolescente de 14 años de salir, según dice, porque no quiere "que sufran por esta injusticia tan grande”, pero incide en que le pone "muy nerviosa saber que estará por aquí, porque este barrio es su zona”. Lo único que pide “es que hable" y hacerle llegar el mensaje de que no van a parar "hasta que diga la verdad y dónde está Yeremi”, por quien aseguran que lucharán "hasta el final”. Aunque se confiesa “derrotada”, afirma que esto "no parará nunca".

Según ha explicado, la próxima semana el abogado Marcos García Montes viajará a la isla para explicar las nuevas pruebas que tiene en torno al caso de la desaparición de Yeremi, con el objetivo de que se reabra el caso contra 'el Rubio' como presunto autor de los hechos. El abogado “va a presentarlo todo esta semana” y “lo ve claro y hay pruebas”, además de la intuición que siempre ha mantenido la familia, porque “hay muchos indicios pero no hemos podido probar nada", ha continuado.

El caso, que lleva archivado dos años, puede reabrirse con estas nuevas pruebas, según la madre del menor desaparecido, que tiene “mucha esperanza en que se haga justicia y le pongan una orden de alejamiento. La madre de Yeremi ha indicado que muchos vecinos le han mandado mensajes porque “son conscientes del peligro que hay ahora mismo aquí en el barrio”, y la gente “está muy inquieta”. Aunque desconoce dónde está, cree que “lo más probable es que esté por Vecindario”. Ithaisa Suárez confía en que “la gente no se olvide" y siga recordando Yeremi hasta que se haga justicia, porque necesitan "recuperar lo que haya de él, donde sea que esté”.