La madre de Ruth y José se persona como acusación particular ante la justicia

Según ha podido saber Antena 3, la madre presentó la acusación particular el pasado viernes, el último día que la policía registró la finca familiar de Las Quemadillas. José Bretón ha recibido la noticia en la cárcel y está "hundido", segun su abogado. El padre de los niños ha pedido que se le quite la vigilancia de prevención de suicidio al que está sometido en prisión.

Inspección de otra finca de la familia paterna

La Policía Nacional inspeccionará una finca que la familia de José Bretón, padre de los niños desaparecidos hace un mes, tiene en Villanueva de Córdoba, a unos 100 kilómetros al noreste de la capital cordobesa, en la comarca del Valle de los Pedroches. Aunque no ha trascendido la ubicación exacta, estaría en el municipio de Villanueva, aproximadamente a una hora en coche de la capital cordobesa. En Villanueva de Córdoba residen numerosos familiares de José Bretón, entre ellos, dos de sus tíos por parte de padre, así como varios primos suyos.

Posible careo entre los dos

La portavoz de la madre de los niños ha hablado en Espejo Público y ha confirmado que el hermano de José Bretón -padre de los pequeños- se ha puesto en contacto con la madre de los pequeños para pedirle que acceda a tener un careo con su ex pareja en un intento por encontrar a los niños.

La portavoz de la familia materna, Esther Chaves, ha precisado que aunque, 'motu proprio', la madre de los pequeños no ha solicitado un "careo" con su marido -con el que se encuentra en trámites de separación-, sí estaría dispuesta a realizarlo "por sus hijos" si "le dicen que lo tiene que hacer". "La madre por sí misma no ha solicitado nada porque en lo único que piensa es en que hace 30 días que no ve a sus hijos y su única esperanza es encontrarlos, si bien está dispuesta a hacer lo que tenga que hacer por ellos", ha indicado Chaves.

Por otra parte, ha querido agradecer el apoyo que la sociedad en general demostró ayer a la familia participando en las distintas concentraciones realizadas en las capitales andaluzas y otros puntos de la geografía española. Ha insistido en que actos como éste "nos dan una inyección de energía para no cejar en nuestro empeño de buscar a los niños y encontrarlos".

En este sentido, ha resaltado además que "siguen sin perder las esperanzas de encontrarlos con vida", punto en el que se ha referido al hecho de que en los intentos registros realizados en la finca Las Quemadillas, propiedad de los abuelos paternos de los niños, no se haya encontrado nada. "Por el momento no tenemos pruebas y por eso nuestras esperanzas están intactas, igual de fuertes que el primer día, porque no hay nada que nos diga que los niños no siguen con vida". En la tarde de ayer fueron miles las personas que se concentraron en apoyo a la familia de estos dos niños y con la esperanza de que aparezcan en diferentes localidades de España.

El abogado de José Bretón espera solicitar su libertad en los próximos días

El abogado del padre de los dos menores, José María Sánchez de Puerta, confía en el trabajo de la Policía Nacional para hallar pistas en los próximos días sobre el paradero de Ruth, de seis, y José, de dos años, y de este modo poder reclamar de nuevo en próximos días la libertad de su cliente, interno en la cárcel acusado de los delitos de detención ilegal cualificada por desaparición de menores y otro de simulación de delito.

El letrado cordobés ha explicado que espera presentar en unos días la solicitud de libertad del padre de los niños, José Bretón; si la deniegan otra vez presentará un recurso de reforma ante el Juzgado de Instrucción, y si lo vuelven a denegar presentará un recurso de apelación ante la Audiencia.

Después de que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba desestimara hace dos semanas el recurso presentado contra el auto de prisión del Juzgado de Instrucción número 4, Sánchez de Puerta cree que en estos momentos presentar la petición "es perder el tiempo", pues espera "a ver si en estas semanas hay algún hecho novedoso que pueda marcar alguna línea" y reiterar la petición de libertad de Bretón.

Entretanto, confiesa que el padre de los pequeños lo está pasando "muy mal" en el Centro Penitenciario de Alcolea y "sigue preguntando por dónde están sus hijos", precisa su abogado, quien sostiene que su cliente está encarcelado por "cábalas, indicios o suposiciones". Bretón está interno en prisión desde el día 21 de octubre y permanece con vigilancia las 24 horas para evitar un posible suicidio.