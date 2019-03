La madre de María: "Javier me llamó para preguntarme por mi hija antes de suicidarse"

Ya son 25 días sin saber nada, ni una sola prueba, del paradero de María Piedad García, pero la Guardia Civil sigue buscando a la joven de Boadilla del Monte día tras día.

Este miércoles tenían prevista una nueva batida, pero al final se ha suspendido. La búsqueda se reanudará este jueves. La Guardia Civil buscará sólo en pozos y arquetas, lo que consideran puntos sensibles.

El programa Espejo Público de Antena 3 ha hablado con Antonia Revuelta, la madre de María Piedad García. "Cuando recibí el mensaje desde el móvil de María, no me imaginaba que iba a suceder esto, aunque creo que mi hija nunca me hubiese mandado un mensaje tan frío".

Según ha contado Toñi, en el mensaje María le escribió el siguiente texto: "Me voy a desayunar a Madrid, tardaré". A su madre le extrañó que no le preguntara por sus hijos, ya que ella se preocupaba mucho por los niños.

La madre de María también ha relatado que habló con Javier, la ex pareja de su hija, antes de que se quitara la vida. "Me llamó por teléfono, en torno a las cinco de la tarde, y me dijo que si tenía alguna noticia, que si sabía algo, y me preguntó dónde estaban los niños. Incluso me dijo que si tenía tiempo se pasaba por mi casa", ha dicho Antonia.

Al parecer, esta llamada se produjo momentos después de que Javier se comprara la cuerda con la que se ahorcaría horas más tarde. "Creo que fue la última llamada que hizo", ha apuntado.

Toñi asegura que la relación entre ambos, pese a estar separados, "era fenomenal" y que fue una separación muy civilizada.