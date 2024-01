La madre de Ivo, el joven desaparecido en el Mar Menor: "No quiero pensar que está muerto, se me ha roto algo dentro"

Los familiares de Ivo Petrov siguen esperando noticias tras su desaparición. El menor, de 15 años, desapareció tras una incursión en un kayak en el Mar Menor la noche del día de Reyes.

Su búsqueda comenzó esa misma noche de Reyes, después de que los servicios de emergencia recibieran un aviso sobre un naufragio en la zona. Junto a Ivo iban dos jóvenes más que fueron encontrados en la orilla minutos después. Según el relato de los hechos del entorno del desaparecido, los dos amigos sustrajeron una piragua para adentrarse en el Mar Menor, donde la embarcación perdió el equilibrio y los tres cayeron al mar.

Una semana después, Miglena, la madre del menor, se encuentra devastada a la espera de recibir alguna noticia de Ivo. "Tengo miedo que me suene el móvil, se me ha roto algo dentro", dice angustiada a 'Espejo Público'.

"No es algo típico de mi hijo"

Miglena asegura que lo ocurrido "no es algo típico de mi hijo", pues explica que Ivo le tenía miedo al mar y que no sabía nadar. "Salió con chanclas, sin llaves y dejó la puerta de abajo que pensaba que iba a volver", dice.

Uno de los jóvenes que iba con el desaparecido explicó que fue Ivo quien dio la idea de coger la piragua y que, una vez allí, el joven se puso de pie y perdió el equilibrio. Al intentar darle la vuelta a la embarcación, no lo consiguieron y optaron por volver a nado.

Sin embargo, nueva información gracias a varias capturas de una conversación revelan que uno de los jóvenes convocó a Ivo para "hacer cosas". "No me gustaba que Ivo saliera con esa persona porque él no quería problemas", revela Miglena. El contenido de esas capturas muestra que Ivo no descolgó el teléfono para hablar con su amigo. En ellas se muestra que fue el menor el que escribió a Ivo para que fuera a casa de otro joven. "A la 1 vente a la casa de Javi", fue el último mensaje.

"Es imposible que robara solo la piragua"

Su búsqueda continúa después de que se encontrara su móvil. Los efectivos han modificado el sistema de búsqueda después de peinar los puntos que habían facilitado los supervivientes del naufragio: la isla del Varón, la isla de la Perdiguera, la zona de Los nietos y los Urrutias. Ahora se ha trazado una línea recta desde el club náutico de Los Alcázares hasta el Puerto Tomás Maestre de La Manga. En la búsqueda participan varias lanchas de la Guardia Civil, cuatro drones, un helicóptero y decenas de personas desde la orilla.

La mujer cree que a su hijo le pasó algo malo aquella madrugada, pero mantiene la esperanza de que sigue convida. "No, me pesa mucho pero no quiero pensar que está muerto", ha manifestado. La progenitora le ha enviado un mensaje a su hijo por si estuviera en algún sitio: "Le diría que Ivo 'queremos que vuelvas a casa, te queremos'".