Una madre del 'caso ataúdes' cuestiona las cenizas de su hijo: "¿Cuántas personas hay en la urna?"

Los alarmantes testimonios de los familiares vuelven a poner en primera línea el 'caso ataúdes'. Juzgado por la Audiencia de Valladolid, el caso estudia si las urnas que los perjudicados guardan en casa contienen o no las cenizas de sus seres queridos. Incluso, en el caso de Ismael, fallecido el 8 de noviembre de 2003, su madre se pregunta si las ceniza de su "niño" podrían estar mezcladas con restos de otras personas.

"Cuántas personas hay en la urna de mi hijo", ha reclamado saber María del Carmen B, la madre del fallecido, ante el tribunal. El propio magistrado presidente del tribunal ha asegurado, con total seguridad, que los restos que guarda son los de su hijo. En su caso, el juicio trata de resolver un posible cambiazo del ataúd.

La afectada es solo una de las más de casi veinte que han declarado ante el tribunal. La madre ha tratado de recrear los hechos acontecidos en la incineración de su hijo, que se desarrolló en el cementerio de Santovenia ante la presencia de un gran número de personas. Antes de perder de vista el camino del ataúd hasta la cremación, ha indicado que el féretro se encontraba bajo un porche, en la calle.

En declaraciones a Europa Press, María del Carmen ha criticado que todo se sucediese en apenas diez minutos, así como la frialdad con la que un empleado "tiró de la mesa" mientras aún se despedía del féretro de su hijo. De igual forma, se ha referido a la gran cantidad de flores y coronas recibidas, de las que acabó quedando solo una pequeña flor a los pies del columbario.

La urna en el suelo

La situación se agravó aún más con el encontronazo su hijo mayor discutió con un empleado del grupo funerario cuando fueron a recoger las cenizas y encontraron la urna tirada en el suelo. De ahí que, "a modo de reflexión", la afectada expresara públicamente su miedo a que las cenizas entregadas no fueran íntegramente las de su hijo.

Durante la sesión se han sucedido declaraciones similares sobre los servicios funerarios contratados para sus familiares. En concreto, María Eugenia R, que se despidió de su marido Esteban el 12 de mayo de 2012, no se explica cómo los acusados siguen hoy prestando servicios funerarios. En su día, tuvo sospechas de que la incineración no se había desarrollado con normalidad al abrir la urna funeraria y encontrarse "piedras" en lugar de las cenizas de su esposo, ha explicado en su declaración.

Está previsto que el juicio continúe este miércoles con la declaración de otra veintena de perjudicados. A partir de la próxima semana, tomarán el relevo los testigos propuestos por las defensas.

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