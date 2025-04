Una madre británica exige justicia por la misteriosa muerte de su hijo en Almería: "Están intentando ocultar algo"

Sandra Adams, madre del británico Brett Dryden, ha viajado recientemente hasta Mojácar, Almería, para intentar esclarecer la muerte de su hijo, hallado sin vida en julio del año pasado con una herida de diez centímetros en la cabeza.

El cadáver de Brett, de 35 años, fue encontrado por unos amigos en su vivienda el 22 de julio de 2023, después de que no tuvieran señales de el desde que se durmió una siesta. Según relataron estos, las autoridades españolas en un primer momento les comunicaron que se trataba de "un asesinato violento" y que había sido atacado con un hacha. Sin embargo, la versión oficial ofrecida más adelante por los forenses apunta a una embolia pulmonar como causa del fallecimiento.

Caminata conmemorativa

Durante su estancia en Mojácar la semana pasada, coincidiendo con el que habría sido el 36º cumpleaños de Brett, Sandra organizó una caminata conmemorativa a la que acudieron más de una veintena de personas. Vestidos con camisetas que exigían justicia, depositaron flores frente a la vivienda donde se produjo la muerte. La protesta prevista frente al Ayuntamiento de Mojácar tuvo que ser cancelada, ya que la policía les informó de que era necesario solicitar un permiso con 40 días de antelación.

Sandra y su esposo Robert, padrastro del fallecido, viajaron desde Chester-le-Street, en el condado inglés de Durham. Su objetivo era no solo rendir homenaje a Brett, sino también presionar a las autoridades españolas para obtener respuestas sobre las circunstancias de su muerte, que consideran sospechosas.

En declaraciones al 'Mirror', Sandra aseguró: "La gente nos detenía y nos preguntaba qué había pasado, y aún había muchas personas que no sabían nada. Un vecino de Brett nos paró y dijo: 'Es repugnante. Claramente están intentando ocultar algo'".

La madre del fallecido teme que se esté encubriendo el caso para proteger la imagen turística de la zona. Afirma que, desde finales de agosto, las autoridades no han vuelto a responder a sus llamadas. "Todo lo que sé es que alguien lastimó a mi hijo y aunque sea lo último que haga en mi vida, obtendré justicia", declaró Sandra al 'Northern Echo'.

"Es terrible no tener respuestas después de tanto tiempo. Intento no imaginarme lo que pasó porque me derrumbaría. Sólo quiero saber qué le pasó a mi hijo y entonces tal vez pueda seguir adelante con mi vida", explicó.

Desaparecieron sus ahorros y otros objetos de valor

La víctima llevaba cinco años residiendo en Mojácar, donde había fundado un club de cannabis legal conocido como 'The Dawg House'. Tras su muerte, según relató su familia, desaparecieron sus ahorros en efectivo, su teléfono móvil y unas gafas de sol de la marca Gucci.

Sandra asegura que incluso recibió una llamada silenciosa desde el número de Brett tras su fallecimiento. Además, indicó que, al rastrear el teléfono, detectaron que el dispositivo se encendía y apagaba en diferentes puntos del país, lo que refuerza su sospecha de que fue sustraído.

Testigos vieron a tres hombre huyendo

Algunos vecinos alertaron al padrastro de la víctima de que las cámaras de seguridad captaron a tres hombres huyendo de la vivienda la noche en que Brett murió.

A su vez, Luke Hood, amigo cercano de la familia, explicó al medio local 'Olive Press' que la colaboración de la policía con la familia ha sido escasa: "La policía intentó ponernos las cosas lo más difíciles posible para conseguir la autopsia y parecía molesta por nuestra insistencia en obtenerla. La actitud y el lenguaje corporal de la mujer en la comisaría lo reflejaban claramente".

Volverá a Mojácar en julio

Sandra tiene previsto regresar a Mojácar este mes de julio, coincidiendo con el primer aniversario de la muerte de su hijo, para seguir reclamando justicia. "No descansaré hasta que se haga justicia", aseguró.

La Guardia Civil no ha ofrecido declaraciones sobre el caso. No obstante, un portavoz del tribunal señaló previamente que "la investigación no se ha suspendido ni cerrado. Sigue abierta y este incidente continúa bajo investigación".

A día de hoy, se está a la espera de que la Guardia Civil finalice su informe y remita sus conclusiones al juzgado.

