Lourdes Zoraida, la profesora malagueña nombrada como una de la mejores del mundo: "Suelo trabajar con metodologías activas"

Lourdes Zoraida Fernández es profesora de Educación Primaria en el Colegio Público Mare Nostrum de Torrox, en la provincia de Málaga. Recientemente ha sido reconocida como una de las mejores docentes del mundo. Este galardón es concedido por AKS Education Award, una plataforma educativa india que premia a los profesionales de la enseñanza más relevantes por su contribución al oficio.

En esta sexta edición de los Global Teacher Award han participado 19.000 educadores, de los que se premia únicamente a 500 docentes. Tres de ellos son maestros españoles de distintos niveles educativos. Antena 3 Noticias la ha entrevistado a la malagueña Lourdes.

PREGUNTA: ¿Qué supone este premio para usted?

RESPUESTA: Supone una satisfacción a nivel personal, porque indica que la línea de trabajo que yo llevo durante tanto tiempo, y que algunas veces se me ha visto cuestionada, pues es la correcta. Entonces me da más fuerzas para seguir trabajando de esta manera.

P: ¿Cómo se sintió al enterarse de la noticia?

R: Pues la verdad que muy sorprendida, porque no me esperaba en la vida que me fueran a dar este premio. Y muy emocionada, porque estaba con mi familia, y entonces, como estaba en inglés y yo lo leí, pero claro, yo pensé que no lo estaba traduciendo bien. Entonces mi hermana, que sabe inglés y es profesora, se puso a leerlo conmigo y la verdad que para las dos fue un momento muy bonito.

P: ¿Cómo fue seleccionada como candidata al galardón?

R: Este mes de marzo he estado entre las diez mejores profesoras de España, en el octavo puesto, gracias a los premios Educa Banca, que son unos premios que me nominaron, sin que yo supiera nada, las familias de mi centro educativo y el colegio. Entonces tuve que reunir un montón de méritos a nivel de trabajo, a nivel profesional y a nivel personal de lo que yo hago fuera del colegio. Y cuando yo empecé a reunir todo lo que tenía, me di cuenta de que tenía un currículum bastante bueno. Y cuando yo me enteré de estos premios (Global Teacher Award), pues decidí presentarme. Para este reconocimiento necesitas el apoyo de cinco compañeros o compañeras para que puedas salir nominada. Y me nominaron. A raíz de ahí, pues yo tuve que presentar mis méritos, el trabajo que yo realicé durante el curso pasado. Y bueno, tocó esperar. Después me llegó un e-mail en el mes de junio de que había sido nominada, que tampoco pensaba yo que me fueran a llamar. Yo ya lo tenía olvidado, hasta que recibí hace poco este e-mail. Y la verdad es que fue muy bonito.

P: ¿Sus alumnos lo saben? ¿Qué le han dicho?

R: Sí que lo saben. Muchos me habían traído unos dibujos, unas notas preciosas donde ponía que su 'seño' era la primera del mundo. Otros me decían que me habían visto en el periódico. Hoy, por ejemplo, les he tenido que poner un reportaje que he hecho para una televisión porque me querían ver y querían verme en las redes, en las distintas noticias. Entonces, yo los noto que están muy felices y muy orgullosos. Pero no solamente a las niñas y los niños de mi clase, yo doy clase en segundo de primaria, sino al alumnado de mi colegio y a las familias de mi colegio y a mis compañeras y compañeros. A toda mi comunidad educativa. Son todos geniales. Estoy notando mucho cariño.

P: ¿En qué consiste su metodología educativa por la que ha sido reconocida a nivel mundial? ¿Es un método innovador?

R: Yo lo que suelo es trabajar con metodologías activas. Una metodología activa con la que me encuentro muy acorde y muy cómoda es el aprendizaje a base del proyecto, donde el alumno o la alumna es el protagonista de la historia y yo lo acompaño en este proceso trabajando los contenidos que me pide el currículum. Estos son trabajos de investigación que ellos realizan a través de algo que les llama la atención o algo que yo quiero que ellos trabajen, pero lógicamente le tengo que despertar la emoción por querer saber más.

P: Pongamos un ejemplo de algunos de esos proyectos educativos

R: El año pasado yo quería que conocieran el deporte adaptado y el deporte que realizan las personas con diferentes capacidades. Yo les planteé una actividad muy bonita en la clase de Educación Física que era como una ginkana donde tenían que pasar una serie de retos y finalmente elaborar un puzzle donde había una niña sentada en silla de ruedas. Entonces, a partir de ahí, comenzaron a hacerse preguntas de por qué esta niña estaba sentada en silla de ruedas, si había posibilidades de que esa niña pudiera realizar deporte.

P: ¿Y qué pasó?

R: Digamos que comenzó la magia. Ellos comenzaron a investigar sobre el deporte adaptado. Se dieron cuenta de que también había personas con diferentes capacidades que podían realizar deporte. Vieron que había mundiales, que había olimpiadas... Y entonces, a partir de aquí, empecé a cargar mi coche con sillas de ruedas, con muletas, con tacatacas. En las clases de educación física ellos utilizaban estos instrumentos, les tapamos los oídos, los ojos, para que empatizaran y sintieran lo que esas personas sienten cuando realizan un deporte.

Contacté con la Academia 675 de Berni Rodríguez de Baloncesto. Me llevé al alumnado a hacer un entrenamiento de baloncesto con niñas y niños que tienen diferentes capacidades. Lo mismo hice también con el equipo de fútbol Supercampeones del Málaga Club de Fútbol. Contactamos con ellos y me los llevé a que jugaran al fútbol. También contacté con la asociación Amivel, que es una asociación de baloncesto con silla de ruedas, y me los llevé a que conocieran a estos jugadores y jugadoras. Estuvimos jugando baloncesto en silla de ruedas con ellos y fuimos a ver un partido de baloncesto en silla de ruedas. Contacté también con un jugador malagueño de fútbol que ha estado en la selección española, ciego… Por poner un ejemplo. A raíz de todo esto, yo voy introduciendo los contenidos, pero siempre está el interés del alumno por querer saber más.

P: ¿Emplea técnicas de neuroeducación?

R: Utilizo mucho los principios de la neuroeducación. Suelo dar muchas clases fuera del aula, donde el juego y el movimiento están presentes. Me gusta mucho utilizar los patios y los espacios exteriores para dar las clases de lengua, de matemáticas... Donde les planteo a los niños actividades, retos, donde el movimiento está presente, utilizando mucho material manipulativo. También me gusta trabajar las funciones ejecutivas tan importantes para el desarrollo del aprendizaje mediante el aprendizaje basado en juegos, es decir, utilizo los juegos de mesa para trabajar contenido. Tengo el apoyo de las familias. Vienen padres o madres a mi clase y hacemos, lo que se llama, grupos interactivos. Ellos están en clase ayudándome, orientando al alumnado y hacemos los juegos de mesa.

P: ¿Tiene alguna anécdota con su alumnado que la reafirme en llevar a cabo esta metodología de enseñanza?

R: Tengo muchas, pero principalmente, con aquellas niñas, aquellos niños que tienen cierta desmotivación, bien por situaciones familiares, o bien porque tengan asociada previamente la idea de que el colegio que es solamente estar sentado y escribiendo en un libro.

Cuando trabajo con este tipo de metodologías tienen muchas ganas de venir al colegio, están muy motivados, están todo el rato pidiéndome más cosas para hacer. Por ejemplo, si a lo mejor estamos de vacaciones y me los encuentro por el pueblo, me dicen las madres, o ellos me abrazan diciendo que quieren volver al cole.

Se les despierta la emoción por querer aprender más, y lo más importante de todo esto para mí es que yo veo que vienen felices al colegio y se van felices a su casa. Para mí eso es lo principal. Cuando se despierta la emoción, el aprendizaje es cuando surge.

P: Según su experiencia, ¿cuáles son los aspectos que se deberían mejorar en la educación de nuestro país?

R: Seguro que coincido con más compañeros de profesión. Deberíamos contar con más recursos, no solamente materiales, sino humanos dentro del aula, porque es una manera que tienen de ayudar a los profesores.

Habría que llegar a un entendimiento para generar un pacto político. Necesitamos un proyecto de trabajo educativo en el que tengamos X años y podamos ver los resultados, para después sentarnos a analizarlo y ver lo que podemos mejorar. El hecho de que cada 2x3 nos estén cambiando las leyes, pues eso no ayuda mucho y también genera malestar.

También veo muy importante que los centros se tienen que abrir y que tienen que entrar las familias, los docentes nos debemos de apoyar tanto en las familias como en asociaciones, en clubes deportivos, en la vecindad, en el ayuntamiento. Todo esto conforma la comunidad educativa, y todos tienen que aportar siempre al desarrollo del aprendizaje.

Esto es lo que yo hago. Abro las puertas de mi clase a todas estas instituciones y yo veo los beneficios que tienen el alumnado. Y también veo, cuando vienen las familias, yo no tengo problema en que entren en mi clase, no tengo ningún tipo de miedo. Veo que es una manera también de que ellos valoren nuestro trabajo cuando entran dentro del aula, por ejemplo, a hacer los grupos interactivos. Pues ellos al final terminan y dicen: ¡Madre mía, el trabajo que tenéis! Y es una manera también de hacerles ver el trabajo que realizamos, que no es poco.

Lourdes Zoraida Fernández

Comenzó su carrera como docente en 2005. Actualmente es maestra de educación primaria, educación física, infantil e inglés del CEIP Mare Nostrum en la localidad malagueña de Torrox. Durante 11 años ha formado parte del equipo directivo y ha sido directora de un centro educativo. Tiene un máster en liderazgo y dirección de centro educativo y otro en neuropsicología aplicada a la educación. Actualmente está terminando su tesis doctoral.

Además, imparte formaciones de metodología activa y de neuroeducación a docentes. Participa en artículos pedagógicos y científicos en revistas y también en capítulos de libros de educación.

Por si fuera poco, esta 'súper profe' toca el clarinete en la banda de música de su pueblo.